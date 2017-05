Vil fortsatt brenne i natt skogbrann: (FOTO: SKOGBRANNHELIKOPTERET) annonse Skogbranntroppen har kontroll over den 70 mål store skogbrannen ved Bjorstaddalen Avfallanlegg i Skien, men vil måtte fortsette slukking av brann også søndag. 06.05.2017 kl 21:32

Alt av brannmannskap deltok i skogbrannen som startet lørdag formiddag. De fikk også hjelp av brannhelikopter.

Fortsetter slukking søndag

Det gjorde at brannvesenet lørdag ettermiddag kunne melde at de hadde kontroll over brannen.

- Det vil likevel ulme og brenne flere steder i området i løpet av natten. Vi har 12 personer fra skogbranntroppen på stedet i kveld, og de jobber så lenge det er nødvendig. Vi vil ha noen personer i området i natt, og fortsette slukkingen søndag, sier brannmester Knut Aas.

Giftig røyk

Brannen startet lørdag formiddag i en fylling ved Bjorstaddalen Avfallanlegg, og spredte seg så til skogen ved anlegget.

Brannmester Knut Aas sier det har vært et krevende arbeid med å få kontroll over brannen.

- Det startet med mye svart og giftig røyk fra fyllingen, der det var plast og skumplast i store mengder. Så snudde vinden, og gjorde slukkingsarbeidet mer krevende.

Den giftige røyken fra brannen i avfallsanlegget gjorde at brannmannskapet måtte jobbe med masker.

- Det har vært en våt og svett dag for alle i sola over Skien, sier brannmesteren

