Vil gi bort tungtvannet: – Dette er gravskjending!

OMSTRIDT: Samlerhuset vil gi bort tungtvannet fra DF Hydro. – Gravskjending, mener direktøren på industriarbeidermuseet. (Foto: Samlerhuset) SENKET: Ferja DF Hydro før den ble senket på Tinnsjøen KRITISK: Direktøren på industriarbeidermuseet, Runar Lia, reagerer på at Samlerhuset kapitaliserer på ferja som har blitt en krigsgrav. (Foto: Knut Heggenes) Samlerhuset vil gi bort tungtvannet fra ferja som ble senket på Tinnsjøen. – Gravskjending, mener lederen på Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) 20.12.2016 kl 17:04 (Oppdatert 20.12.2016 kl 22:45)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 Samlerhuset har annonsert på TV at de gir bort ampuller med 5 ml deuterium fra DF Hydro, som ble senket i 1944. Tungtvannet er fra tønne nummer 26, som ble plukket opp tidlig på 90-tallet. Hensikten var å dokumentere at det virkelig var tungtvann ombord på ferja, som ble sprengt av sabotører for å hindre at tyskerne kunne utvikle atombomben. GRAVPLYNDRING? Tror gravrøvere plyndrer krigsvraket Sto i garasje – Siden da har tungtvannet stått i plastkanner i en garasje på Notodden. Vi vil heller at museer i Norge, samlere og krigsinteresserte nordmenn skal få det, sier styreleder i Samlerhuset, Ole Bjørn Fausa. 18 mennesker omkom da DF Hydro ble senket. De har sin våte grav på 470 meters dyp på Tinnsjøen. – Jeg synes det er trist at Samlerhuset velger å kapitalisere på deres grav. Det grenser opp til gravskjending, mener Runar Lia, direktør på NIA. REDDET LIV: Synnøve (17) risikerte livet for å redde fremmede. 72 år senere ble hun hedret Del av kampanje Tungtvannet gis bort gratis, men er en del av en markedsføringskampanje fra Samlerhuset. Før man får bestilt tungtvannet gratis må man klikke seg gjennom fem tilbud som ikke er gratis: Dokumenter om tungtvannet (27 kroner), metallskrin til å ha ampullen i (69 kroner), medaljen «Kampen om tungtvannet» (299 kroner), Dokumentaren «Hydros hemmelighet» på DVD (99 kroner) og medaljen «Kongens nei» i rettferdig gull til ikke oppgitt pris. Svarer man nei på alle tilbudene kan man bestille tungtvannet gratis, mot 89 kroner i frakt. – Vi tilbyr andre ting, men det er helt uforpliktende. Tungtvannet er gratis, sier Fausa. Stor interesse Samlerhuset vil lage 100.000 ampuller med tungtvann som de deler ut. Tønna tungtvannet var i er for lengst utstilt tom på National World War II Museum i New Orleans i USA. – Interessen har vært veldig, veldig stor. Vi har allerede fått noen tusen henvendelser, sier Fausa. Samlerhuset har kjøpt tungtvannet av Stiftelsen Deuterium, der Thor Olav Sperre, daglig leder av Sperre AS, er leder. Det var Sperre som først gikk ned til vraket og påviste tønnene med tungtvann. Tønnen som ble tatt opp på 90-tallet lå 60-70 meter fra vraket av DF Hydro. Vil ha forbud – Det spiller ingen rolle. For meg er dette ett, både som historisk verneverdig objekt og som krigsgrav, sier Lia. Nå er ferja vernet, som endel av verdensarven på Rjukan og Notodden. DF Hydro er ett av 97 konkrete vernverdige objekter i verdensarven. I følge Lia vil det nå være forbudt å fjerne gjenstander knyttet til vraket. – Jeg har bedt Riksantikvaren vurdere dykkeforbud ned til ferja,sier Lia