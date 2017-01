Vil glasse inn utekafeer Langbryggene: Dette er tilbygget slik aritektene ser det for seg. (Foto: Ill: Borve & Borchenius) annonse Serveringsstedene Beck’s og Jacob & Gabriel på Langbryggene søker om å få glasse inn inngangspartiene og deler av uteserveringene. 14.01.2017 kl 18:32 (Oppdatert 18:46)

Planen er å bygge et 56 kvadratmeter stort tilbygg av glass og stål foran de eksisterende bygningene. Det skal bli både nye inngangspartier for restaurantene, og i tillegg gi tak og vegger til deler av uteserveringene som begge de to utestedene har i dag. Samtidig skal de delene av uteserveringene som forblir åpne, rustes opp med blant annet nye gjerder.

Viktig for utestedene

Formålet er å gjøre utestedene mer attraktive for kundene. I søknaden blir det understreket at dette, særlig for Beck’s vedkommende, er av avgjørende betydning for at de fortsatt skal kunne drive videre på Langbryggene.

Litt skeptisk

Saken kommer opp i Hoveduvalg for teknisk sektor tirsdag. Rådmannen anbefaler søknaden, men understreker at byggverket må være midlertidig og mulig å fjerne seinere, og at det må gjøres diskret, blant annet med et glasstak. Fylkeskommunens kulturminnevern er skeptisk fordi dette bryter med stilen i bebyggelsen her, men vil heller ikke motsette seg det hvis kommunen ønsker det. De er også klar over at det er sterkt ønsket med en utvikling her.