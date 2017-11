Vil ha tips om Hiace etter innbrudd annonse Politiet ber om tips fra publikum etter et innbrudd i Bamble. 17.11.2017 kl 20:47 (Oppdatert 20:57)

Jeanette Høie

Tlf: 918 11 986

På en adresse i Grobstokk i Bamble ble det fredag oppdaget at det hadde vært uvedkommende gjester. Politiet gjorde åstedsundersøkelse fredag etter at det ble meldt om innbrudd. Det ble blant annet stjålet en safe. En Toyota Hiace ble sett i området fredag formiddag før klokken 12.00. Politiet vil gjerne at folk som kan ha opplysninger om Hiacen ringer 02800.

I safen lå det en myntsamling med gull- og sølvmynter.

Blefjell

Også i Blefjel i Tinn ble det meldt om innbrudd fredag. Innbruddet har skjedd i en hytte løpet av uken som var. Det ble stjålet diverste elektrisk verktøy og annet verktøy. Hytta det ble gjort innbrudd i ligger i Blefjell hyttegrend.