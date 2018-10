Vil øke barnetrygden til 20.000 kroner annonse KrF vil hente inn 10 milliarder kroner i økt skatt for å heve barnetrygden fra dagens 12.000 kroner til 20.000 kroner i løpet av de neste tre årene. 25.10.2018 kl 11:06 (Oppdatert 11:40)

NTB

– Barnetrygden har stått stille siden 1996. Prisveksten har vært på 55 prosent siden den gang. Det betyr at barnetrygdens verdi har tapt seg. Samtidig har barnefattigdommen økt fra 4 prosent på 1990-tallet til 10 prosent i dag, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

En økt kostnad på 10 milliarder kroner skal finansieres gjennom økt inntektsskatt – der de med høyest inntekt betaler mest.

En person uten barn med inntekt på en million kroner vil få økt skatten med rundt 9.000 kroner i året.

En familie med to barn og 940.000 kroner i inntekt, får 13.000 kroner mer å rutte med etter skatt.

Støre sier Ap vil se på økt barnetrygd

Økt barnetrygd er ett av flere mulige tiltak mot barnefattigdom, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er på tide med et løft for barnefamiliene. Ap vil betale for det ved å gjøre skattesystemet mer omfordelende og rettferdig. Å øke barnetrygden er ett av flere tiltak vi må se på. Hvor mye og hvor raskt, må vi komme tilbake til, sier Støre til NTB.

Midt i innspurten av KrFs veivalg, la partiets ledelse torsdag fram et forslag om å øke skattene samlet med 10 milliarder kroner for å finansiere en økning av barnetrygden til 20.000 kroner i året for hvert barn. De med høyest inntekt betaler mest i KrFs modell.

Støre minner om at Ap gikk til valg på et løfte om ikke å øke skattene for vanlige lønnsmottakere og pensjonister.

– Det løftet ligger fast, understreker han.

Aps oppvekstutvalg har både pekt på barnetrygd og andre velferdsordninger for barnefamiliene som tiltak mot økt barnefattigdom.