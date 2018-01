Vogntog fikk sleng på hengeren – traff personbil i fronten annonse Kollisjon på E134. 30.01.2018 kl 13:37 (Oppdatert 16:06)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi, ambulanse og brannvesen rykket tirsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på E134 i Vest-Telemark.

– Kviteseid brannvesen kjører på trafikkulykke E134, melder 110 Telemark på Twitter.

Ifølge politiet har det vært en kollisjon mellom to kjøretøy.

– Det er en lastebil og en personbil som har kollidert, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt.

Vogntog fikk sleng på hengeren

Senere tirsda ettermiddag har politiet fått mer informasjon om hendelsesforløpet.

– Det var en lastebil på vei vestover som måtte bremse ned på grunn av en personbil som sto i veikanten. Bak lastebilen kjørte et vogntog, som også måtte bremse opp. Dette medførte at hengeren ble slengt over i motsatt kjørefelt hvor den traff en personbil, sier Røilid.

Skadd i foten

To personer satt i personbilen, men rapportene operasjonssentralen foreløpig har fått inn tyder på at ingen har blitt alvorlig skadet.

– Det er ikke meldt om alvorlig personskade, men den enefikk en skade i foten, sier Røilid.

Vegtrafikksentralen melder at det er redusert framkommelighet i Brunkebergkrysset.