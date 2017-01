Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Vogntog har fått stans på E134

Et vogntogstår bom stille på E134 i Edland. Bergingsbil er på vei. 10.01.2017 kl 19:40 (Oppdatert 19:43)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616 Et vogntog har fått stans i ett kjørefelt på E134 ved Flothyl i Edland. – Det skal være oversiktelig på stedet og berging er rekvidert, sier Gisle Småge til Varden. Ikke vær og føre som har skylda Det er ingenting som skal tyde på at det skal ha vært noe uhell. – Nei, det ser ut til at det er motorstopp. Driftsteknisk, opplyser Småge. Vær og føre har ikke spilt inn her. – Trafikken går jevnt forbi uten problemer, legger han til.