Vogntog har fått trøbbel på E134 - veien delvis stengt annonse Et vogntog sperrer deler av veien på E134 mellom Høydalsmo og Åmot. Personbiler kan passere, ifølge veitrafikksentralen. 30.11.2018 kl 07:57 (Oppdatert 08:24)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Statens vegvesen melder 07-tiden at E134 er delvis stengt ved Grotdalen bru, mellom Høydalsmo og Åmot i Vinje etter at et vogntog har fått problemer på stedet.

Det må få hjelp av bilberger, og inntil videre det mulig for personbiler å passere, ifølge veitrafikksentralen.

Politiet har sendt en politipatrulje til stedet.

– Vi minner om at det kan være utfordrende vei- og kjøreforhold enkelte steder i dag også, melder Sør-øst politidistrikt på Twitter fredag morgen.