Vogntog har kjørt seg fast - sperret E134 annonse Politiet måtte advare mot å kjøre mot kjøreretningen. 03.02.2018 kl 20:20 (Oppdatert 20:33)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Klokken 19.40 fikk politiet melding om et utenlandsk vogntog som hadde kjørt seg fast på E134, nærmere bestemt i bakken etter Vinje kirke i retning Åmot.

Det er midtdeler på strekningen, og E134 ble dermed sperret i ett felt. Enkelte bilister skal da ha forsøkt å kjøre mot kjøreretningen i det andre feltet.

– Politiet får opplysninger om at noen forsøker seg på den andre siden av midtdeleren og kommer da til en venstresving rundt en høy fjellnappe hvor man ikke har oversikt over møtende trafikk som da evtuelt kommer i utforbakke. Politiet ber om at ingen kjører slik der, oppfordrer telemarkpolitiet på Twitter.

Klokken 20.30 melder politiet at vogntoget har klart å rygge ned bakken og inn i en lomme, slik at trafikken kan passere som normalt igjen.