annonse annonse annonse Vogntog kjørte seg fast på E134 annonse Et vogntog kjørte seg fast i en bakke på E134 i Flatdal ved Nutheim. 10.01.2017 kl 11:51 (Oppdatert 12:39)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Vogntoget står fast i Nutheimbakkane, melder Telemark-politiet klokken 11.28 tirsdag. Vegtrafikksentralen ble varslet. Et kjørefelt var åpent forbi stedet. Like etter klokken 12 har vogntoget kommet seg videre og veien er åpen.

Vis større kart I tillegg melder Telemark-politiet at bilister må være obs på en stor stein som ligger i sørgående felt på E18 i Bamble, ved Bamble kirke. Vegtrafikksentralen er varslet. Det har vært svært glatt i Telemark tirsdag. I Sauherad fikk dette alvorlige følger, da en person ble klemt mellom en bil som skled og en husvegg. annonse annonse