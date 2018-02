Vogntog og busser sliter på glatta, og togstrekning er stengt på grunn av snø MYE SNØ: Det har kommet rikelig med snø i Grenland det siste døgnet. Bildet er tatt mandag morgen. (Foto: Elisabeth Hvitsten) Det er vanskelig for bussen mandag: Store snømengder gjør det vanskelig for dem å komme inn på busslommene, så når bussen stopper blir det kø. (Foto: Karina Hagen) SLITER: Det er snøkaos i Grenland, og noen steder sliter biler med å komme seg videre. (Foto: Tone Lensebakken) FORSINKELSER: Det er forsinkelser over store deler av Telemark mandag. (Foto: Bjørnar Larsen) I SKIEN: En del av hovedveiene er brøytet mandag morgen, men det ligger mye slaps og store snømengder mange steder. (Foto: Hege L. Gulseth) VAKKERT: Det er kaos i trafikken, men også veldig fint i gatene i Skien. Her fra hovedhuset i Brekkeparken. (Foto: Vendy Berg Hegle) annonse – I dag er det bare å være tålmodig, sier operasjonsleder. 12.02.2018 kl 07:17 (Oppdatert 10:09)

Nils Skumsvoll

Tlf: 905 75 767

Mellom rundkjøringen på Stathelle og Høgenheitunnelen har et vogntog fått problemer. Også flere andre steder er det trøbbel i trafikken mandag morgen.

Det er politiet i Telemark som opplyser dette.

Forsinkelser på Breviksbrua

Bilister som skal sørover på Breviksbrua må påregne forsinkelser som følge av trafikkproblemene på stedet.

Meldingen kom inn 06.53.

Politiet og Vegtrafikksentralen jobber nå med å løse problemene som har oppstått.

En tipser forteller at Hulkavegen på Klyve i Skien er såpeglatt, og at bussene sliter med å komme frem på det utfordrende føret.

- Trafikken på Klyve står stille. Hulkabakken er speilblank og bussene kommer ikke opp. Trafikken fra Skien kommer ikke forbi. Sjåførene legger på kjetting nå, sier hun til Varden.

Det har snødd mye i fylket vårt natt til mandag. Det skal det fortsette å gjøre utover formiddagen, før det letter senere i dag, melder Meteorologisk institutt.

Tålmodighet

Politiet ber folk om å være tålmodige i trafikken.

- Det er vanskelige kjøreforhold. Vi får mange meldinger om vogntog som sliter. I dag er det bare å være tålmodig, sier operasjonsleder Geir Kastmo til Varden.

Vegtrafikksentralen jobber på spreng i morgentimene.

- De har mange folk ute, men i dag må man påregne forsinkelser. Kjør forsiktig! er Kastmos beste tips for dagen.

Sørlandsbanen stengt

Bane Nor melder i 8-tiden at Sørlandsbanen og strekningen mellom Kristiansand og Sira er stengt for trafikk.

Nærmere bestemt er det store mengder med snø som sperrer strekket Marnardal-Åseral.

Passasjerer må påberegne forsinkelser og innstillinger, lyder beskjeden fra NSB.

Problemer i flytrafikken

Flypassasjerer kan også bli berørt. Ifølge NTB kan det være forsinkelser på flyavganger til og fra Oslo Lufthavn på grunn av snøen, og reisende bes om å sjekke avinor.no og møte opp til planlagt avreise.

Mest i Telemark

Det er Sørlandet og Telemark som har fått det største snøfallet det siste døgnet, melder VG.

– Her har det kommet mellom 40 til 50 cm snø på et døgn, sier vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt, Eldbjørg Moxnes, til VG.