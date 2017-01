Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Vogntog skled utfor veien og ned en skrent annonse Et vogntog har sklidd, eller trillet, utfor veien i Kviteseidkleivene. 24.01.2017 kl 13:27 (Oppdatert 13:34)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Vogntoget rullet ned en skrent, og må berges av tungbergingsbil. – Sjåføren parkerte i en lomme og gikk bak for å stramme lasten. Mens han holdt på med stroppene rullet eller skled vogntoget bakover, sier operasjonsleder Geir Kastmo. Sjåføren ble ikke skadd, og det ble ingen annen personskade. Vogntoget har fått materielle skader. Lasten strødd I følge politiet var lasten materialer. – Det må berges, lasten ligger strødd utenfor veien, sier Kastmo. Verken vogntoget eller lasten hindrer trafikken. – Det skal være fullt mulig å passere forbi, sier Kastmo. Politiet varsler om at veien kan bli periodevis stengt når vogntoget skal berges. annonse annonse