Glatt: Slik ser veien på Fylkesvei 45 ved Skafsåberget ut tirsdag formiddag. Politiet er på vei etter melding om et vogntog som sperrer begge kjørefelt på Skafsåvegen. (Foto: Webkamera Statens vegvesen)

Et vogntog sperret begge kjørefelt på Skafsåvegen tirsdag formiddag. 29.01.2019 kl 10:29 (Oppdatert 12:14)

– Nå er veien åpen for trafikk, melder Statens vegvesen.

Politiet fikk melding om et vogntog som sperrer begge kjørefelt på Fylkesvei f45 Skafsåvegen ved Skafsåberget like før klokken 11.00 tirsdag.

– Bilberger kom kjapt til stedet, men politiet antydet at det ville ta tid å få vogntoget ut av veien.

Sjåføren frå Romania ville over Haukelifjell med blanke dekk på vogntoget

Dårlig skodd

I følge Vegtrafikksentralen har vogntoget trolig hatt dårlige dekk.

– Det er meldt om at det er et utenlandsk vogntog og at dekkene trolig er dårlige. Mer vet vet vi ikke foreløpig, sier Ole Martin Kjellsen, trafikkoperatør Vegtrafikksentralen, til Varden.

– Hvor lang tid det vil ta er vanskelig å si, men det kan ta opp mot en time, sier Kjellsen.