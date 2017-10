Vogntog sperret E134 annonse Et vogntog sperret E134 ved Elgsjø på Notodden mandag kveld. 30.10.2017 kl 20:20

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Dette meldte politiet på Twitter klokken 20.20.

Vegtrafikksentralen rykket ut på stedet for å bistå. Kort tid etter meldte politiet på Twitter at de hadde fått beskjed fra vegtrafikksentralen at kjøretøyet hadde kommet seg løs og kjørte mot Kongsberg. Det skal være skader brua, og dette ble sjekket av vegtrafikksentralen.

Veien var i første omgang stengt, så ble det redusert fremkommelighet frem til veien ble åpnet helt for noen timer siden.

– Det ble noen skader på autovernet og et rekkverk på brua. Det er satt ut noen kjegler på stedet der vogntoget kjørte i, opplyser operatør hos vegtrafikksentralen.

Veimeldinger på E134:

Haukelifjell

Bart og vått, fare for glatte partier. Klokken 18:00 var det -3 grader, frisk bris, og tåke.

Haukelikrysset - Fjellstad bom, på strekningen Røldal - Haukeli

Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Seljordkrysset - Skeie, i Telemark fylke

Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.

Gjenstående kjørefeltbredde: 3,5m

Løkslid bru, på strekningen Seljord - Notodden

Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Grunne bru, på strekningen Seljord - Notodden

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Seljordkrysset, på strekningen Seljord - Notodden

Nedsatt hastighet til 50 km/t, på grunn av sprengningsarbeid.

