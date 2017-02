Vogntog står på tvers av E134

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Mandag ettermiddag var det et trafikkuhell på E134 i Kviteseid, ved Morgedalskjønni.

Vis større kart Et vogntog står nå på tvers av veien. Veien er sperret for trafikk i begge retninger, forteller operasjonsleder Jan Olaf Janssen i Telemark-politiet like før klokken 17. HUSKER DU? Bilen med 200 kilo usikret dynamitt eksploderte midt i morgentrafikken Omkjøring Det er nå omkjøring rundt Moskeidsjøen for personbiler. Tyngre kjøretøy kan kjøre fylkesvei 37 via Rjukan – Rauland. En politipatrulje er på stedet, men Janssen sier at de foreløpig ikke vet hva som har fått vogntoget til å komme ut av kurs. Muligens er det glatta. – Det er meget glatt på stedet, advarer han på Twitter. Diesellekkasje Også Kviteseid brannvesen har rykket ut, da det lekker diesel fra vogntoget. Ifølge operasjonsleder skal det være en liten lekkasje. Kviteseid kjører på trafikkulykke E134 v/morgedalskjønni. Vogntog står på tvers av vegen. — 110 Telemark (@110Telemark) 6. februar 2017 Til legevakt Det skal kun være vogntoget som er ille ute, ingen andre kjøretøy. Sjåføren er sendt til legevakt for sjekk. Da det var så glatt i Grenland: Bydelen var IS-olert av underkjølt regn Bilberging er på vei. Politiet fikk melding om uhellet like før klokken 16.30 mandag. Saken oppdateres. annonse annonse