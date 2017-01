Vogntoget ble stående bom fast i den glatte bakken BOM STOPP: Både vogntoget og personbilen med henger ble stående fast i bakken. (Foto: Varden-tipser) BOM STOPP: Både vogntoget og personbilen med henger ble stående fast i bakken. (Foto: Varden-tipser) annonse Etter å nesten ha vært ute i grøfta ved flere anledninger, ble det bom stopp for det utenlandskregistrerte vogntoget i en bakke. 29.01.2017 kl 16:56 (Oppdatert 18:03)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Et utenlandskregistrert vogntog fikk store problemer på det glatte føret på fylkesvei 359 i Stoadalen på veien mellom Ulefoss og Lunde.

En Varden-tipser som kom kjørende like bak, forteller følgende:

– Vogntoget sto bom fast og det så ut til at sjåføren ikke helt visste hva han skulle gjøre. Jeg regner jo med at han må legge på kjetting, sier tipseren som legger til at sporene på veien tyder på at traileren ikke er godt nok skodd.

– Hjulsporene gikk helt ved veiskulderen over en lang strekning og et sted ser det nesten ut til at vogntoget har vært ute i grøfta. Men sjåføren valgte tydeligvis ikke å stoppe før han ble tvunget til det.

Også bil fikk problemer

Mens vogntoget sto fast i bakken forsøkte en personbil med henger å passere forbi i det andre kjørefeltet. Det gikk ikke helt smertefritt.

– Det resulterte i at bilen også ble stående bom fast i bakken, og dermed var hele veien så og si sperret, sier tipseren.

Vogntoget står trafikkfarlig til, mener tipseren.

– Det kommer brått på fordi bakken er like etter en sving. Det er ikke satt ut varseltrekant heller. Så folk må passe på.

Svært glatt

Veien var søndag ettermiddag ikke brøytet, noe som ifølge tipseren ga svært vanskelige kjøreforhold.

– Det er snø og slaps som ligger på bakken. Og under dette er det is. Så vi har kjørt i maks 50 km/t på veien, sier tipseren.

Verken politiet eller Vegtrafikksentralen har fått melding om problemene på fylkesvei 359, men sistnevnte opplyser at det er mange glatte veier i fylket.