Vogntogsjåfør stanset med falsk førerkort

TATT MED FALSK FØRERKORT: En sjåfør ble stanset på vei over Haukelifjell med falsk førerkort. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng. (Foto: Illustrasjonsfoto NTB/Scanpix) Den utenlandske sjåføren ble stanset på vei over Haukelifjell. 28.12.2016 kl 05:42 (Oppdatert 05:55)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Det er NRK som forteller om vogntogsjåføren som blir stoppet i en kontroll i Seljestad i november på vei over Haukelifjell. Vegvesenet avslører at førerkortet hans er falskt og sjåføren blir satt i arrest og senere sendt tilbake til hjemlandet. LES OGSÅ: 550 sjåfører stoppet i storkontroll på E134 Frykter problemet er stort Nå frykter vegvesenet at det er mange sjåfører som dette på norske veier. – De kjører rundt i kjøretøy på opp mot 50 tonn, og man har ingen garantier for at de faktisk er i stand til å kjøre dem, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Thormod Gausdal, til NRK. De falske papirene blir ofte skaffet på internett, sier Gausdal. HUSKER DU DENNE: Fullt snøkaos da danskeferga la til kai full av utenlandske vogntog Utenlandske sjåfører Han sier det største problemet er sjåfører fra tidligere østblokkland, men at det også er avdekket juks hos sjåfører fra Vest-Europa. Så langt er det ingen tilfeller der norske førerkort har blitt forfalsket. – Vi har hatt fire tilfeller i høst. To er allerede dømt for å være i besittelse av falske førerkort. Fra flere andre steder i landet har vi fått sterke indikasjoner eller påvist at folk har kjøpt falske førerkort, sier Gausdal.