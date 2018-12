Voldsepisode i Skien sentrum – slo en mann med knokejern annonse Politiet måtte rykke ut da to personer slåss i Skien sentrum. 24.12.2018 kl 15:19 (Oppdatert 16:00)

Politiet meldte om hendelsen like etter klokke tre mandag ettermiddag.

Politiet rykket ut til en melding om en slåsskamp i Skien sentrum litt før klokken halv to, mandag ettermiddag.

– Vi fikk inn to meldinger om en slåsskamp like ved Skien diakonale senter. Det ene meldingen var fra fornærmede som sa han var blitt slått med knokejern, sier oppdragsleder i politiet, Roger Aaser.

Like etter fikk politiet ny melding om slåsskampen.

– Det var ansatte ved senteret som meldte ifra om samme slåsskamp, sier Aaser.

Kjørt til legevakt

Politiet satte i gang å lete etter personen som var mistenkt for å ha begått voldshandlingen.

– Fornærmede hadde brukket tann og kutt i kinnet. Han ble kjørt til legevakt, sier Aaser.

En time etter hendelsen fant politiet en mann i 30–årene som passet beskrivelsen.

– Mannen ble pågrepet og innbragt i arresten. Han hadde også et knokejern, sier Aaser.

Politiet kjente til begge personene, og Aaser sier saken nå vil bli etterforsket.

– Når to personer sloss kan det være vanskelig å vite hvem som har skylda. Her så er det en skadet person som har ringt inn til oss, mens den andre parten har et ulovlig våpen, samt ingen skader. Så får videre etterforskning gi nyansene på hva som har skjedd, sier han.

Oppdragsleder Roger Aaser