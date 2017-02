Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Zoé skal delta i «The voice kids» Zoé-Loes : Zoé-Loes (10) gleder seg til å vise fram sitt talent (Foto: Privat ) annonse Zoé-Loes (10) fra Sannidal har blitt invitert til å delta på "The voice kids" i Tyskland. 09.02.2017 kl 19:28

Hanne Findal – Det er utrolig kult og gøy at hun skal bli med på sangkonkurransen, forteller den stolte moren Anneriek Barree. Til Berlin for innspilling Faren hennes er tysk og familien har derfor sett mye på tysk tv sammen. – Det var der vi kom over programmet, og datteren vår ønsket å melde seg på. Etter flere auditions har hun blitt invitert til å bli med på tv-inspillingen som skjer i Berlin 12. februar, og som blir visst på den tyske kanalen SAT1, sier Barree som videre kan forteller at datteren fra tidlig alder sa hun hadde så mange sanger i hodet som hun bare måtte få sunget ut. TALENT PÅ NORSK: – Jeg ble mer nervøs enn jeg hadde regnet med Året etter Zoé ble født flyttet familien fra Tyskland til Kragerø. Der går hun på kulturskolen og har to ganger vært med på musikalfavoritter i Drangedal med Jannicke Irwin Abrahamsen. Begge gangene med egen solo. Nå er hun trolig den første fra Skandinavia som deltar i Berlin. THE VOICE PÅ NORSK: I kveld kan Nicoline vinne

Røk ut av The Voice

The Voice-Kim Rune gikk ikke videre Liten sangful med stor stemme Zoé har sunget så lenge hun kan huske, og gleder seg stort til å få bli med i konkurransen. – Jeg husker jeg sang mye i bilen sammen med pappa når jeg var liten. Det morsomme er at jeg ikke vet hvor jeg har fått sangstemmen fra, for hverken mamma eller pappa kan synge, sier den musikkglade jenta og ler. Den unge jenta er glad i all slags musikk, men har en tydelig favoritt. – Jeg hører på mye variert, men nå for tiden går det mest i Aurora. Sendingen av «The voice kids» har rund 2,5 millioner seere. Sangeren kunne enda ikke si noe om hvilke sang hun skal fremføre under audition. Her gjelder det å følge med på den tyske tv kanalen for å se om det unge talentet blir plukket ut og kommer videre i konkurransen. annonse annonse