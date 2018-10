Anne glemmer aldri første gangen hun var på TV – sang duett med en kjent telemarking GJEST: Anne Rimmen er ukas gjest i Vardens podkast. (Foto: NTB/Scanpix) GJEST: Anne Rimmen er gjest i ukas podkast fra Varden. HØR PODKASTEN VED Å TRYKKE PÅ LENKA NEDERST I SAKEN: Anne Rimmen er ukas gjest i Vardens podkast. 18.10.2018 kl 11:37 (Oppdatert 19.10.2018 kl 04:38)

Eirik Haugen

Rimmen startet TV-karrieren som videojournalist, programleder og redigerer i TV Telemark og glemmer aldri første gang hun viste seg på TV-skjermene.

– Jeg laget sak for TV Telemark og endte altså opp med å synge «Skilles Johanne» sammen med Sputnik. Den reportasjen var å by på seg sjøl og det ble ekstra oppmerksomhet rundt innslaget da VG viste det noen år senere, forteller Rimmen i ukas podkast.

Varden har møtt henne på cafè i hovedstaden og resultatet hører du altså i podkasten.

Lang karriere

Rimmen har vært programleder for sportsendinger og programleder for OL-studio fra Sommer-OL 2012 i London. Våren 2011 var hun programleder for Melodi Grand Prix-sendingene og vant folkets pris under Gullruten 2011.

Nå er det et nytt, stort prosjekt på gang.

– Det er litt hemmelig akkurat nå, men kanskje er det flere telemarkinger der også, sier en hemmelighetsfull Rimmen i podkasten.

Du kan høre hele episoden ved å trykke på spilleren nederst i saken.