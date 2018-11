Dra dit nissen bor TOMTELAND: Tomteland i Sverige kan ikke sammenlignes med Rovaniemi, men er til gjengjeld bare en biltur unna for mange nordmenn som er på handletur over grensen. (Foto: Ulf Palm/TT / TT NYHETSBYRÅN) FINSK NISSE: Rovaniemi i Nord-Finland er blitt et yndet reisemål for juleturister. Hvert år kommer rundt 250.000 mennesker hit for å oppleve nissens hjemby. (Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP) Julenissen, befinner han seg på Nordpolen? I de dype svenske skoger? Eller sitter han på låven og spiser julegrøt? Flere byer, bygder og plasser har lyktes godt med å gjøre sin lokale nisse til æresborger og turistmagnet. 10.11.2018 kl 14:21 (Oppdatert 14:22)

Axel Sandberg / NTB

Skal man bli kjent som julenisseby holder det ikke bare å trekke fram en hvilken som helst lokal nisse og forvente at juleturistene skal strømme til. Her må mange av nissens hjelpere trå til samtidig og tilby mengder av julestemning til både små og store. Her er noen førjulsdestinasjoner som lykkes.

Finlandsnissen

Rovaniemi i Nord-Finland har seilt opp til å bli det som trolig er verdens mest populære nisseby. Hvert år valfarter rundt 250.000 mennesker til denne småbyen i Lappland, gjemt mellom fjellene Ounasvaara og Korkalovaara, for å komme i det rette julehumøret.

Eget julenissekontor og en hel liten julenissebygd bidrar til det. Men byen har visst å utnytte sin famøse æresborger ytterligere ved å tilby tilreisende en lang rekke opplevelser utover det nisselige, som snøhotell, museum og vitenskapssenter, isfiske, snøscootersafari og arktisk zoo.

Disse tilbudene gjør noen dagers besøk, enten det er i førjulstiden eller året for øvrig, vel verdt det. Siden nissen slo seg ned her en gang på 1980-tallet, har Rovaniemi i dag like mange turister fordelt utover året som i tiden rundt jul. Og de strømmer til fra hele verden, med briter, italienere, rumenere og japanere som de største gruppene.

Drøbak

For mange nordmenn, og et oppsiktsvekkende antall barn rundt om i verden, er det i Drøbak nissen bor. Nærmere bestemt i Julehuset ved torget.

– Men her er vi veldig avslappet overfor konkurransen fra nær og fjernt. Det finnes jo flere ulike nisser. Når det er sagt, har vi her på nissens postkontor mottatt brev fra barn i Malaysia, Thailand, Taiwan og Italia bare i dag, forklarer julenissens hjelper og postansvarlig, Eva Irene Johansen.

Selve julenissen er så opptatt i disse førjulstider at det er julenissens fetter – til daglig turistsjef Tom Kristiansen – som setter seg godt til rette på turistkontoret i båthavna i november, der han blir sittende ut desember.

– Ikke alle kan by på en nisse med ekte skjegg og en putefri matchvekt på 140 kilo, ho-ho, forklarer Kristiansen.

Hvert år ankommer busslaster for å se nissene og trollene i Julehuset, samt føle på julestemningen kystperlen Drøbak kan by på.

Nisse til fjells

Drøbak er imidlertid ikke uten utfordrere som Norges nissehovedstad. Savalen i Nord-Østerdalen har klart å sette seg selv på verdenskartet med mange nissesprell de siste årene. Et nissehus med daglige aktiviteter er sentralt plassert mellom skibakken og Savalen Fjellhotell & Spa. Årlige nisseleker der blant annet pakkekonkurranse og postsekk-kasting trekker nisser fra hele verden til dyst, bidrar til å gjøre Savalen til en yndet vinterdestinasjon både for nisser og folk flest.

I likhet med Rovaniemi byr området på en rekke aktiviteter og severdigheter i tillegg. Alpin- og langrennsløyper, snøscootersafari, kanefart, isfiske og hundekjøring er blant tilbudene. Og Aukrustsenteret er bare 35 kilometer unna.

– Her er det mye aktivitet fram til jul. Hver lørdag arrangeres det blant annet vandreteater der julenissen, nissemor og sotnissen deltar, som avsluttes med julegrøt i nissehuset. Julemarkedet siste helgen før jul har også vist seg å være veldig populært, forklarer markedsavdelingens Tom Henriksen.

Våre nabonisser

Tomteland i Dalarna, Sverige, har i årevis forsøkt å vippe Rovaniemi-nissen av tronen. Om de lykkes, skal være usagt, men det er ingen tvil om at temaparken byr på ekstra magi for barna rundt jul, da man kan besøke Julenissens tømmerhus i hans egne lille nisseby. Her kan man samtidig oppleve parkens vanlige severdigheter, som «trollenes rike» og «alvenes enger».

Fra en rekke steder i Norge er ikke kjøreturen avskrekkende. Fra østlandsområdet må man regne i overkant av fire timer. Dersom man uansett er i Sverige for å handle inn til jul, kan det for mange være en overkommelig avstikker, som barna vil sette pris på.

Men for de mer urbane, som kanskje vil kombinere førjulshopping med et lite nissebesøk, er København et åpenbart reisemål – nærmere bestemt et overdådig julepyntet Tivoli. I tillegg til de vanlige karusellene og restaurantene, er det et årlig julemarked med stort utvalg. Rundt 800.000 lys får parken og de 900 juletærne til å gløde, og gjør særlig kveldsbesøk hos Tivoli-nissen til reisens garanterte høydepunkt både for barn og voksne. København er i seg selv en yndet førjulsdestinasjon, med sine mange julemarkeder og generelt gode julestemning.

Nissefakta

* Julenissen er en blanding av flere hedenske og kristne figurer. Blant annet St. Nicholas, Odin og keltiske Holly King.

* At Coca-Cola på 1930-tallet skal ha skapt den moderne nissen, slik han kjennes gjennom amerikanske filmer og annen populærkultur, stemmer nok ikke. Tegneren Thomas Nast tegnet rundt midten av 1800-tallet en rekke julenisser for bladet Harper’s Weekly, som er blitt stående som den erketypiske julenissen i USA siden den gang.

* I Norge har vi tradisjonelt hatt mange nisser, og det hersker en del forvirring om de ulikes rolle i selve julefeiringen. Men selve julenissen kan trolig sies å ha blitt importert fra Danmark og Tyskland på slutten av 1800-tallet, da ofte ikledd bispedrakt.

* Det har i lang tid blitt diskutert heftig hvor julenissen egentlig bor. Nordpolen, Longyearbyen, flere steder i Canada, Finland og Tyrkia er blant de mange forslagene.

* I Norge har julenissens «offisielle» postadresse siden 1980-tallet vært i Drøbak. Om lag 25.000 brev ankommer hvert år nissens postkontor, både de som er påskrevet riktig adresse (Havnebakken 6, 1440 Drøbak) samt post som er mindre presist adressert.

* For å gjøre det enda mer komplisert, så har Nisselauget Norge årlige treff på Savalen.