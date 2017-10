Finn ditt drømmecruise Egen balkong: Å betale ekstra for lugar med tilhørende privat balkong, kan for noen være verdt det. Her kan man trekke seg unna og finne roen (Foto: Susan Seubert / Norwegian Cruise Line) Eksotisk: For noen handler cruise om å oppsøke vill natur på komfortabelt vis. Her seiler "Celebrity Eclipse" mot Akureyri nord på Island. (Foto: Solveig Vikene / NTB scanpix ) OVERDÅDIG: Å skape en opplevelse av komfort i luksuriøse omgivelser er blant cruiseselskapenes viktigste målsetninger. Her fra «Freedom of the Seas» (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) FORNØYELSESPARK: De største cruiseskipene er nesten som Disneyland på vann å regne. (Foto: Photographer:Steve Beaudet) Dette bør du vite om cruise Størst er ikke nødvendigvis best. Det er selvfølgelig gøy og spennende med det aller siste innen spektakulære giga-cruiseskip. Men de er ofte ikke så mye større, nyere eller mer gøyale enn skip som havner på tredje-, fjerde- eller tiendeplass i størrelse.



Sjekk rederiets historie. Som med alt annet teller erfaring mye. Har noen drevet cruise i 50, 100 eller 150 år, vet de hva passasjerene trenger for å få en behagelig og givende reise.



Skal dere være mange, kan det være ekstra lurt å være tidlig ute, slik at dere får lugarer nær hverandre.



Avhengig av hvor lenge du skal reise, kan det være lurt å punge ut litt ekstra for å sikre seg lugar med balkong. Muligheten til å trekke seg unna festivitasen og oppleve havet og verden fra sin egen eksklusive lille hylle kan for noen være gull verdt.



Vær obs på at noen cruise-agenter har avtaler med ulike skip/rederier, mens andre er helt uavhengige. Det er ikke i seg selv negativt at agenter har samarbeidspartnere, men du vil ikke nødvendigvis få hele spekteret med tilbud. Bruk tid på å sjekke hva som finnes.

Her er noen norske cruise-tilbydere og cruise-agenter:

Cruisereiser.no

Cruise.no

Apollo.no/cruise

Ving.no/cruise

Tui.no/cruise

Cruisesenter.no Cruise er verdens raskest voksende ferieform. Vil du hive deg på bølgen og få ditt drømmecruise trygt i havn, gjelder det å navigere riktig gjennom et hav av ulike tilbud. 15.10.2017 kl 17:16

Axel Sandberg / NTB

Godt hjulpet av stadig nye gigantskip som overgår hverandre i størrelse og spektakulære fornøyelser om bord, seiler cruise opp som den nye charterferien blant reiselystne nordmenn.

Ifølge cruiseselskapenes internasjonale organisasjon (CLIA) har det vært en økning i antall cruisepassasjerer på rundt 45 prosent siden 2009. Dette gjør cruise til den raskest voksende ferieformen på verdensbasis. Likevel har fortsatt åtte av ti nordmenn aldri vært på cruise utenfor Norden, ifølge en undersøkelse nylig gjennomført for Ving. 81 prosent av disse oppgir imidlertid at de kan tenke seg å reise på et slikt cruise. Men skal cruiseferien realiseres, er det mange valg å ta.

– Et cruise i dag er langt fra det samme som for 20 år siden. I dag kan cruiselystne velge mellom alt fra små romantiske skip til gigantiske barnevennlige skip. Og det finnes cruiseruter over store deler av verden, sier Tonje Løkaas Fossum, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Ving Norge.

Flytende Disneyland FORNØYELSESPARK: De største cruiseskipene er nesten som Disneyland på vann å regne. Foto: Photographer:Steve Beaudet

Aktørene i bransjen mener naturlig nok at det er flere gode grunner til å velge cruise fremfor andre ferieformer.

– Man trenger bare pakke ut av kofferten en gang, man bor på et flytende hotell, mens man kan reise jorden rundt og oppleve utallige eksotiske steder. Cruise handler først og fremst om å kunne oppleve mye på kort tid på svært behagelig vis, mener Johnny Braathen, medeier i cruiseagenten Cruise.no.

For unge og barnefamilier er det ingen tvil om hva slags cruise som gjelder, mener han:

– De største og mest spektakulære skipene, som nærmest er for flytende Disneyland å regne, selger nærmest seg selv. Her det wow-faktoren som trekker.

Seilende byer OVERDÅDIG: Å skape en opplevelse av komfort i luksuriøse omgivelser er blant cruiseselskapenes viktigste målsetninger. Her fra «Freedom of the Seas» Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Slik beskriver PR-ansvarlig Beatriz Rivera i Apollo de moderne gigantskipene:

– De har fasiliteter og tilbud en vanlig norsk småby hadde vært stolt av. Treningsstudioer, joggebaner, yoga, store aktivitetsområder utendørs med blant annet basket, tennis og fotball. Du kan klatre til topps i klatrevegger eller ta zipline fra det ene dekket til det andre. Du kan ta fotokurs, danse salsa, ta en dukkert i et av svømmebassengene, besøke spaavdelinger og skjønnhetssalonger eller få akupunkturbehandling.

I tillegg til aktivitetene hun trekker fram, kan man selvfølgelig også velge mellom en drøss med restauranter, puber, barer og salonger, få med seg ulike show, filmer eller teaterforestillinger, prøve lykken på kasino og avslutte dagen på nattklubb. Eller man kan ganske enkelt «chille» på egen balkong og se utover havet mens man spiser brunsjen man bestilte via room service.

– Finn balansen

Det er imidlertid ikke gitt at størst og nyest alltid er best. Det kan være mindre rift om billettene til skip som er bare bitte litt mindre og eldre, men i praksis har like mye å by på. Det finnes også dem som ikke ønsker fullt så mye tut og kjør når de skal på ferie, men legger stor vekt på en høy grad av komfort og personlig service.

– Å velge cruise handler om å finne balansen mellom personlighet og livsfaser i kombinasjon med ruten man ønsker å seile og fasilitetene om bord. Når jeg reiser på cruise, er jeg opptatt av hvilket rederi som driver et gitt skip. Ta «high end»-rederier som Regent, Ocean eller Cunard. Sistnevnte har seilt i 176 år, og alt er bare så utrolig godt innarbeidet. De vet ned til minste detalj hva gjestene har behov for, mener Johnny Braathen.

Ikke dyrere

Å kombinere fly med cruise i en og samme pakke er for lengst blitt standard. Det skal dermed gå rimelig på skinner fra man setter seg på flyet til man befinner seg i Middelhavet, Karibia eller et annet av verdens hav. Det er også vanlig at mat og drikke er inkludert eller forhåndsbestilles som ulike «pakker». Dermed slipper man å åpne lommeboka underveis, og man vet nøyaktig hva ferien vil koste. Totalprisen behøver ikke være avskrekkende sammenlignet med andre utenlandsreiser.

– I snitt koster det cirka 1000 kroner per person per døgn om bord. Og da får du helpensjon, show og utallige aktiviteter inkludert. Det blir fort billigere enn bare for romprisen på et hotell av samme standard, hevder Tonje Løkaas Fossum.

For nordmenn er cruise mest populært i sommerhalvåret, og det er da Middelhavet som trekker flest. Om vinteren er det Karibia som gjelder. Enda mer eksotiske cruise er imidlertid også i vekst.

Eksotisk: For noen handler cruise om å oppsøke vill natur på komfortabelt vis. Her seiler "Celebrity Eclipse" mot Akureyri nord på Island. Foto: Solveig Vikene / NTB scanpix

– Jordomseilinger er livsopplevelser, og kan vare 100 dager eller mer, noe som forutsetter at man har både tid og penger. Men i det store bildet vil det å betale fra 100.000 kroner for å se hele verden, inkludert opplevelser om bord samt mat og drikke, for mange være et regnestykke som ender i pluss, mener Johnny Braathen.

Det kan også være kupp å gjøre, dersom man har mulighet til å reise utenom høysesong. Det som imidlertid gjelder uansett hvilket cruise man velger, er å være tidlig ute med bestillingen. Det sikrer både at man får plass på det skipet man ønsker, og at man får de rimeligste billettene.

Velg «ditt» cruise

Variasjonene i hva som tilbys innen cruise er så store at det kan være lurt, om ikke avgjørende, å ta direkte kontakt med ekspertisen. Det finnes en rekke norske reisebyråer og spesialiserte cruise-agenter som kan hjelpe med å finne cruiset som passer akkurat deg og dine, enten det er snakk om en barnefamilie- eller storfamilieferie, parferie eller lang eksotisk ekspedisjon.