14 centimeter fra norgesrekorden Her er deltagerne fra Telemark under stevnet i Drammen (f.v.): Kaja Storøygard (Rjukan), Malene Storøygard (Rjukan), Hedda Samuelsen (Rjukan), Sarah Samuelsen (Rjukan), Jens Kristian Samuelsen (Rjukan), Amund Fremstad (Eidanger), Tora Lilleaas (Eidanger), Mathea Løk Gjærum (Eidanger), Marte Fremstad (Eidanger), Nora Eikeng (Urædd), Kassandra Schønberg (Eidanger), Thea Haugersveen (Eidanger), Ellen Brenne (Herkules), Maria Bugge (Rjukan), Linnea Lekman (Urædd), Karlijn Achterberg (Herkules), Hera Ørlygsdottir (Herkules) og Dan Achterberg (Herkules). Adrian Kojen fra Urædd hadde reist hjem når bildet ble tatt. (Foto: EIDANGER FRIIDRETT) annonse Kassandra Schønberg fra Eidanger mangler bare 14 centimeter på å slå bestenoteringen i stavsprang for 13-åringer. 11.05.2017 kl 14:16 (Oppdatert 14:31)

Nils-Tore Olsen

Tlf: 977 00 363

Lørdag var det jubileumsstevne i friidrett i Drammen, for aldersbestemte klasser. Klubben Hellas runder 100 år i å2017, og utøvere fra Eidanger, Herkules og Urædd reiste sammen.

- Vi ser nå et gryende samarbeid mellom klubbene, som på sikt kan utvikles til det beste for friidretten i Telemark. Og vi skal ikke glemme Rjukan som jobber godt for tida og som nok har hatt den beste tilveksten de siste årene, sier Olav Havstad i Eidanger.

Mange medaljer

Telemark stakk av med tolv gull-, elleve sølv- og fem bronsemedaljer. Det var spesielt to utøvere som bemerket seg.

Kassandra Schønberg, 13 år fra Eidanger, vant stav på 3,00 meter. Det er aldersrekord i Telemark og rett bak den nasjnale bestenoteringen til Paula Llano fra Laksevåg. Hun hoppet 3.14 meter i 2008. For øvrig vant Eidanger-jenta både 60m hekk 100 meter også.

Ellen Brenne (14) fra Herkules tok sølv på 200m med tiden 26,86, rett bak aldersbestemt kretsrekord. Hun ble nr. 4 på 100m med tiden 13,29.

Det kan også nevnes at Tora Bøgeberg Lilleaas (12) vant 60m på sterke 8,99. Malene Storøygard (13) fra Rjukan viser stabilitet i spyd med flere kast rundt 30m. I Drammen vant hun klart med et kast på 30,21 meter.

Friidretten har så startet sesongen, og mye tyder på ytterligere framgang for friidretten i Telemark.