350 sørget for cupmoro på Odd TAKK FOR KAMPEN: I god sportsånd takket alle lagene hverandre for kampen. (Foto: Pål Lundsholt) annonse + Rundt 350 unge og ikke minst lovende fotballsparkere deltok da den 16. utgaven av SFO-cup ble arrangert på Odd tirsdag. 24.04.2018 kl 12:23 (Oppdatert 13:08)

Pål Lundsholt

Tlf: 907 36 612

Værgudene viste seg ikke fra sin beste side under tirsdagens fotballfest på Odd – uten at det latet til å legge noen stor demper på arrangementet.

Se bilder fra SFO-cup her

– For oss er det moro at vi kan arrangere og skape en god dag – selv om det er litt dårlig vær. Være får vi som kjent ikke gjort noe med, men det er mye idrettsglede her, sier cupansvarlig Tarjei Skoftedalen Fiskum

Elever fra Toppidrettsgymnaset i Telemark (TiT) stilte blant annet som dommere og hjelpemannskap.

– De gjør en fantastisk jobb. Uten dem hadde det ikke gått, sier Dale.