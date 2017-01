Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Alle gode ting er fire? UBESEIRET: Stian Parkstad Johansen (t.v.) og Ulefoss gikk ubeseiret gjennom helgens serierunde. (Foto: Bjørn Borge) Ulefoss jakter sin fjerde strake tittel som seriemester i 1. divisjon futsal. Og er godt i rute. 29.01.2017 kl 09:46 (Oppdatert 09:59)

Bjørn Borge

Tlf: 977 00 361 Helgens serierunde på Klyve endte nok en gang med full pott for rødtrøyene, som selv arrangerer siste runde i egen hall om to uker. Da står tabelltoppkollega Nesjar på menyen. I det som med all sannsynlighet blir selveste seriefinalen. Vil ha hevn De to ligger a poeng før den siste runden. Sist de møttes, vant vestfoldlaget etter en dramatisk finish. – De fikk sitt femte frispark i omgangen, og dermed straffe, da det bare var noen få sekunder igjen. Vi tapte 2-3, og har et veldig sterkt ønske om å ta dem på hjemmebane, forteller Ulefoss-kaptein Stian Parkstad Johansen. Playoff igjen? Tar USF sitt fjerde strake seriemesterskap, venter også lagets fjerde strake playoff i Oslo. 10-12 lag skal kjempe om to ledige plasser. Til nå har tre forsøk gitt tre bom for Parkstad Johansens lag. – Men det er ikke det vi tenker på nå. Først må vi gjøre jobben og vinne avdelingen, og så får resten komme deretter, sier kapteinen for laget som gjorde som det ville i Kongerødhallen lørdag. Først ble hjemmelaget Klyve slått 6-1. Vant 17-0 – Vår dårligste kamp. Heldigvis bedret det seg ut over dagen. USF slo Fevang 5-1, og Stag fikk virkelig kjørt seg. 17-0 vant USF i den kampen. – Det ble en morsom dag, konkluderer Parkstad Johansen. Øvrige resultater: Fevang - Nesjar 2-3, Nesjar - Klyve 8-1, Fossum - Klyve 1-6, Stag - Nesjar 2-10, Fevang - Fossum 8-5.