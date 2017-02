Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Anniken lever og ånder for klubben sin. Nå kan den kåres til årets klubb GJØR ALT: Anniken Stranddal gjør mer enn å ri på hest. Her kjører hun "jernhesten" på Vallermyrene rideleir. (Foto: Tom Arne Borgersen) Anniken Stranddal kan med rette kalles en ildsjel i en alder av 26 år. Nå er hun bare stolt av at klubben hennes, Grenland Ryttersportsklubb, er nominert som årets klubb. 11.02.2017 kl 10:24 (Oppdatert 10:51)

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 Det er hestegallaen på AEG (Arctic Equestrian Games) i Stokke som i løpet av en stevneuke skal kåre de beste rytterne, de beste klubbene og andre gode kandidater. – Det er utrolig stas at vi er nominert, sier hun som bruker det meste av tid på klubben i sitt hjerte. Uoffisiell kåring Hestegallaen under AEG henger høyt hos rytterne, selv om kåringen er av det uoffisielle slaget. Norges Rytterforbund har selv kåringen av årets arrangør. Under stevner er Anniken på plass tidlig, og er gjerne den siste som drar hjem. PÅ ELITEGRUPPE: Victoria hoppet av glede da landslagssjefen ringte – Jeg er nok arvelig belastet, mener hun. – Pappa har hatt sine timer på traktoren, og mamma i dommerboden, legger hun til. RIR FOR NORGE: Ble tatt ut til EM Selv er hun på plass på Vallermyrene tidlig om morgenen på hver stevnehelg, og hun drar ikke før lenge etter at de andre har dratt. – På tide – Det blir noen timer, men er det veldig gøy, erkjenner hun. Spesielt gøy er det å bli nominert som beste klubb. – Det er vel egentlig på tide, for vi har vært i det øverste sjiktet gjennom mange år. Jeg håper vi vinner, mener hun selv. HAR IMPONERT: Han kan bli sesongens overraskelse 26-åringen kan ikke huske at klubben har nominert. – Det kan hende, men ikke de siste årene, sier hun. Hun er pytt og panne i klubben, gjør alt, sørger for at klubbens medlemmer gjør sin dugnadsplikt, i tillegg til at hun selv rir. – Vi er nok en klubb som arrangerer flest stevner i Norge i løpet av en sesong. Samtidig er det nok andre klubber som arrangerer færre, men som har bedre stevner. Hos oss er det kvantitet, men vi jobber hele tiden med å bedre kvaliteten, sier hun videre. Lie Aas også nominert Hun gleder seg også til AEG, for der skal hun ri Contina S. – Jeg gleder meg veldig til det, sier hun som skal sitte på hesten som har vært i familiens eie i 13 år. Nominert er også Kristin Lie Aas fra samme klubb, dressurrytteren er nominert i Årets rytter aldersbestemte klasser dressur. Dette er nominasjonene: Årets rytter senior sprang: Geir Gulliksen, Marie Valdar Longem, Nicholai Lindbjerg og Pål Flam Årets rytter aldersbestemte klasser sprang: Ada Alette Braaten Johnsen, Johan Sebastian Gulliksen, Sanne Sofie Høilund og Synne Ljosland Årets nykommer sprang: Caroline Østereng, Maria Louise Kingsrød, Marit Haarr Skollerud og Martine Myhrer Dyngeland Årets rytter senior dressur: Anne Lene Holmen, Ellen Birgitte Farbrot, Isabel Freese og Louise Almlund Løkken Årets rytter aldersbestemte klasser dressur: Alexandra Gamlemshaug Andresen, Helena Liholt Gulli, Line Østli og Kristin Lie Aas Årets nykommer dressur: Anniken Eide, Elisabeth Struve Fjornes, Kirsti Svaboe og Marie Schilbred Årets trener sprang og dressur: Lars Rasmussen, Nina Braaten, Peter Flam og Tony André Hansen Årets hest sprang og dressur: Algorhythem, Røds PayDay, Skjerabergs Larkin og Vitalis Årets hestepasser: Anny Hilde Lindén, Arild Christiansen, Bibi Bie Nielsen og Ingrid Dokmo Årets klubb: Grenland Ryttersportsklubb, Hønefoss og Ringerike Rideklubb, Skedsmo Rideklubb og Sør-Varanger Rideforening Årets blogger: Mariexxd – Marie Mellegård, Safira – Sara Elise Berntsen og Tinkern93 – Maren Katrine Hagen Årets official: Gerid Madland, Harald Farbrot, Kjell Myhre og Odd-Ivar Pedersen annonse annonse