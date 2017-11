Årets ildsjel: Slik endte avstemmingen GOD KANDIDAT: Geir Berge Nordtveit mener Telemark har fått en god kandidat. (Foto: Tom Arne Borgersen) annonse Årets ildsjel i Telemark er kåret, og Vardens lesere og telemarkingene har stemt så det monner. 11.11.2017 kl 07:00 (Oppdatert 08:56)

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250

1838 stemmer ble registrert i løpet av uke avstemming på varden.no, og telemarkingenes stemmer endte slik:

Jens Ørnulf Klausen 42 prosent

Gunnar Stenstad 30 prosent

Bård Bråten 28 prosent

– Jeg synes det er fantastisk at så mange har stemt via Vardens sider, sier leder av Telemark idrettskrets, Geir Berge Nordtveit etter at avstemmingen ble avsluttet fredag morgen.

LES OGSÅ: Kjøpte snøskuter selv for å lage skiløyper til andre

Da bar det for Berge Nordtveit rett til Telemark idrettkrets sine kontorer på Skagerak Arena, hvor komiteen diskuterte og satte kandidatene opp mot hverandre. For avstemmingen i Varden var retningsgivende i form av én stemme i komiteens endelige diskusjon.

– Det gleder meg at folket i Telemark hadde samme oppfatning som oss i komiteen, sier lederen.

Han lar seg rive med av både engasjementet, men også av at bredden på antall flotte ildsjeler er stor i fylket vårt.

LES OGSÅ: Skaffet anlegg til 25 millioner

– Det er fantastisk, rett og slett.

Han forteller også at komiteen hadde et vrient valg.

– Vi brukte lang tid, for det var mange hensyn som skulle diskuteres. Ikke minst dette med forholdet mellom aktivitet og anlegg. Flere av kandidatene har jobbet med å bygge anlegg, tilrettelegge dem, og holde dem ved like. Til syvende og sist var det aktivitetslinjen som ble avgjørende. Det å møte barn og ungdom i aktivitet, vi valgte valgte å vekte dette mest, sier han.

LES OGSÅ: Dette er vel ikke nødvendig

Nå sendes ildsjelen Jens Ørnulf Klausen sitt kandidatur til Norges Idrettsforbund, hvor han skal "kjempe" om fem plasser av 19 kandidater, som skal ende i fem ildsjeler i en superfinale. Før Idrettsgallaen i januar skal det være avstemming igjen, som kulminerer i Årets Ildsjel i Norge.

– Etter mitt skjønn har vi en meget god kandidat i år, men det skal sies at de to andre også var meget representative, sier han.