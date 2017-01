Bø kommune

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Nils-Tore Olsen

Skarphedin idrettslag kr 104 653,38

Bø tråvlag kr 65 971,88

Bø fiskelag kr 25 197,23

Bø turlag kr 19 004,21

Bø skulemusikk kr 14 303,42

Bø skiskytterlag kr 13 032,47

Bø jazzklubb kr 10 917,98

Midt telemark bridgeklubb kr 10 078,73

Bø røde kors kr 9 021,38

Norsk motorklubb bø kr 8 823,48

Bø skyttarlag kr 7 639,20

Heia grendelag kr 7 371,73

Bø modellflyklubb kr 7 122,57

Eagle car club kr 6 697,41

Folkestadgrenda vel kr 6 587,42

Eikjabygda vel kr 6 526,89

Bø motorklubb kr 5 538,06

Losje rasalas av fgdo kr 4 592,69

Bø frilynde ungdomslag kr 4 254,29

Bø pensjonistlag kr 4 061,81

Bø kfuk kfum speidergruppe kr 3 918,70

Bø mållag kr 2 723,37

Bø ju jitsu klubb kr 2 356,51

Oterholt grendelag kr 2 197,42

Norske redningshunder midt telemark kr 2 091,53

Studentkroa i bø stiftelsen kr 1 957,84

Bø volleyballklubb kr 1 014,64

Øvre bø ungdomslag kr 765,28

Lions club bø kr 699,50

Bø kulturnettverk kr 645,04

Bø orienteringslag kr 592,50

Gladansen bø gvarv kr 550,50

Palestinakomiteen i telemark kr 448,80

Telemark kulturnettverk kr 362,50

Hlf bø og sauherad kr 323,00

Friskis & svettis bø kr 275,50

Barnekora i bø kr 270,00

Viko i bø kr 257,22

Telemarkfestivalen stiftelsen kr 245,00

Flatin og valen grendelag kr 128,50

Human etisk forbund midt telemark kr 15,00