Brage er best i landet Nummer en: Brage Osen Gjølberg kjørte best av alle, og vant hovedlandsrennet i telemark sammenlagt. (Foto: Privat) solid gjeng: Maja E. Brynilsen, Ane Slemmestad Sunde, Niri Lyngstad, Brage Osen Gjølberg, Kristian Lauvik Gjelstad og Amund Haugen er gode løpere fra Telemark. Bildet er tatt i en annen sammenheng. (Foto: Privat) Brage Osen Gjølberg er landets beste 15-16-åring i telemarkkjøring. I helgen kjørte han best av alle under hovedlandsrennet på Bjorli. 16.01.2017 kl 13:20 (Oppdatert 13:21)

Tom Arne Borgersen

Morgedal-kjøreren vant lørdagens sprint lørdag, og etter søndagens klassiske konkurranse fikk han beviset for at han var totalvinneren i hovedlandsrennet. I hovedlandsrennet møtes landets beste 15-16-åringer. I år ble rennene arrangert på Bjorli i Oppland. Flere gode plasseringer Osen Gjølberg var ikke den eneste kjøreren fra Morgedal som gjorde sine saker godt på Bjorli. Klubbvenninnen Maja Ek Brynilsen sesongdebuterte i jenter 15-16 år. På sprinten lørdag ble det fjerdeplass, samt en sjetteplass i søndagen renn. Kristian L. Gjelstad er for tiden Norges beste junior. Han leder norgescupen sammenlagt, og viste i helgen hvorfor han har denne posisjonen i telemarkskjøring. Leder norgescupen Gjelstad vant lørdagens sprintkonkurranse, og hadde i tillegg store forventinger til søndagens NM-konkurranse. Dessverre ble det stang ut og i den harde konkurransen blant landets beste juniorer ble det fjerdeplass. Erik Kvernberg fra arrangørklubben Åndalsnes ble norsk mester i klassen 17-21 år. Neste renn for morgedølene er i Asker andre helgen i februar. Det venter NM i sprint og parallellkjøring.