Brast i gråt da han fikk økt lønn SOM FORTJENT: Svein Inge Nikolaisen (67) gråt en skvett gledestårer da han fikk femten prosent mer i lønn. – De setter vel pris på den jobben jeg gjør da, og jeg er veldig takknemlig, sier «Niko». 67-åringen har fulgt Odd siden 1998 og er veldig viktig for spillerne, og spillerne er veldig glad i ham. Man kan si det enkelt (Foto: Tom Arne Borgersen) annonse Trofaste Svein Inge «Niko» Nikolaisen fikk en solid lønnsøkning i år. Da han så hvor mye, gråt 67-åringen. 02.02.2017 kl 06:40

– Det kom gledestårer da, erkjenner han som har kontroll på det meste – bortsett fra egen lønn.

Han har overlevd trenere i Odd siden høsten 1997, og har stått trofast ved siden av Dag-Eilev Fagermo siden sistnevnte kom til klubben i 2008. De har et spesielt vennskap, materialforvalteren og treneren.

Blant annet holdt «Niko» en tale til 50-årsjubilanten, som Fagermo selv karakteriserte som genial dagen etter feiringen, og helt sikkert «verdensklasse».

Trofastheten til «Nico» ble verdsatt i form av en økt lønnsgasje på 15 prosent fra ledelsen i Odd.

Femten prosent opp

– Jeg har jo fått litt mer lønn nå og da, sier «Niko».

– Men aldri 15 prosent økning. De setter vel pris på den jobben jeg gjør da, og jeg er veldig takknemlig, konkluderer 67-åringen.

Han har ingen planer om å gi seg, og sier det sånn:

– Jeg er her så lenge det er bruk for meg. Jeg har ingen planer om å slutte.

Han er ganske sikker på at det er Tore Andersen og Dag-Eilev Fagermo som har trukket i trådene, og at Einar Håndlykken som øverste sjef har vært helt enig.

– Det tror jeg ganske sikkert, og jeg setter veldig pris på det. Det betyr at jeg har gjort noe riktig det, konkluderer Nikolaisen.

– Han er hel ved, og lønnsøkningen er fortjent, mener Tore Andersen.

Gode skussmål

Han gir «Niko» de beste skussmål.

– Han er en person som har vært her hele tiden, og gir spillerne og trenerne det de skal ha. Jobben han gjør er utrolig verdifull, sier Andersen.

Om man tror at to ukers opphold på La Manga er ferie for «Niko», så må man tro om igjen.

– Det er tidlig opp for å sørge for at alt er på stell. Det skal handles mat, jeg skal sørge for at guttene drikker nok og har det bra, i tillegg er det å fikse det aller meste. Når spillerne er ferdig på kamp og trening, så er det mer jobb på meg, forklarer 68-åringen uten å klage.

10 år til?

– Jeg kan ikke det. Jeg har verdens beste jobb.

Kontrakten til Dag-Eilev Fagermo går ut i 2018, og «Niko» forholder seg til det.

– Han åpner jo sikkert for ti nye år, og da må jeg også det.

– Så lenge han er fornøyd med meg, så vil jeg gjøre et forsøk på å bli med videre, skyter han inn.

«Niko» setter pris på å være blant spiller og trenere, og folk i hele klubben. Kort og godt har han det som plommen i egget.

– Jeg trives fordi jeg omgås med mange fantastiske mennesker. Dette miljøet holder med ung, avslutter «Niko».