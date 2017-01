Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Da Eidanger fikk problemer, stilte Pors, Stathelle og Hei opp fikk hjelp: Da Eidanger bane ikke ble klar etter snøvær. stilte gode naboer fra Hei, Pors og Stathelle opp slik at kunstgresset på Tveten ble klar for spill. (Foto: Eidanger IL) Glad for hjelp: Kjetil Haugersveen, leder av Eidanger IL, er veldig takknemlig for hjelpen klubben fikk av gode naboer. (Foto: Bjørn Borge) Ble fin: Kunstgressbanen på Tveten ble fin etter god nabohjelp. (Foto: Eidanger IL) Snøen kom og la fotballbanen på Eidanger i «snødvale». Da fikk porsgrunnsklubben uventet hjelp av gode naboer i Pors, Hei og Stathelle. 16.01.2017 kl 13:45 (Oppdatert 20:52)

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 – Vi er i en overgangsfase hvor vi skal ta måkingen av banen selv, og har akkurat vedtatt at vi skal kjøpe inn redskap, sier leder av Eidanger IL, Kjetil Haugersveen. Klubben i Porsgrunn hadde akutt behov for hjelp da det kom snø. LES OGSÅ: Fikk en kvart million – Jeg måtte ta noen telefoner, og alle sa ja til å hjelpe oss, legger lederen til. Lederen skryter Han skryter av gode naboer. – Det er helt fantastisk hvordan folk stiller opp. Familien Numme fra Pors stilte opp lørdag kveld, legger han til. På egen hjemmeside beskriver Eidanger hjelpen den fikk sist uke, og er over seg av beundring for den hjelpende hånden fra gode naboer. FLINKE FOLK: Kristopher Schau skryter av Porsgrunns ildsjeler Mens det ellers så grønne kunstgresset var dekket av snø, og klubben selv akkurat hadde vedtatt et låneopptak for å kjøpe inn en traktor for brøyting av banen, tråkket Hei opp med maskiner og ryddet banen. TENTE OL-ILDEN: Kine fikk æren da OL-ilden kom hjem til «skisportens vugge» Fikk salt tilkjørt Det var starten på hjelpen fra naboene. Med kulden kom også behovet for å gjøre banen myk nok for spill. Eidanger skulle bestille salt til denne oppgaven, men på Felleskjøpet var det tomt. Da troppet Stathelle opp og sørget for at Eidanger fikk tusen kilo salt til den oppgaven. – Ikke nok med at de stilte med salt, de kjørte den til døren også, beskrives det på eidanger.no. – Stathelle hadde bestilt det som var på Felleskjøpet, men en kjapp telefon til dem gjorde susen. De kjørte en av to bestilte sekker til oss. De skal nok få den tilbake, i tillegg til hjelp hvis de trenger det, legger lederen til. Numme fra Pors hjalp til Og det var ikke slutt med dette. Saltet skulle ut på banen også. Til den oppgaven fikk de hjelp av to blad Numme, som er ensbetydende med Pors. Pors-veteranene brukte et par timer på Tveten, noen kilometer fra egen bane på Vessia, og fikk Eidangers bane spilleklar. – De brukte lørdagskvelden til det. Helt fantastisk, mener Haugersveen som merker at klubbene i Porsgrunn er veldig samarbeidsvillige. Det er ikke bare sportsfolk som får trenerhjelp: Satyricon-Steinar får hjelp av Olympiatoppen – I konkurranser er vi bitre konkurrenter, men når kampen er over så viser man en helt annen side. Det er sjeldent nei hvis man spør, avslutter Haugersveen. annonse annonse