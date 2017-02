Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse De kom i hopetall da naboene inviterte STOR AKTIVITET: Det var stor aktivitet da 60 turnere inntok Rønholthallen i Bamble søndag. (Foto: Privat) annonse Turngruppene til Brevik og Bamble fristet gode naboer med turnsamling, og naboklubbene lot seg ikke be to ganger. 07.02.2017 kl 11:09

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 Nesten 60 turnere var samlet i Rønholthallen da Brevik og Bamble slo seg sammen for en dag med turn i høysetet på søndag. Samlingen ble avtalt på turnkretsen kretsting, og ble en suksess. Ble enig om samarbeid – Det er viktig å komme på kretsting i Telemark turnkrets. Her blir ofte avtaler om nye arrangementer og aktiviteter avtalt. Det skjedde etter sist kretsting da Brevik turn og Bamble turn slo seg sammen om å samarbeide om en breddesamling, skriver nestleder i Telemark og Vestfold turnkrets, Karl Rønjom i en pressemelding til Varden. VISTE SEG FRAM: Turnerne viste seg fram i Rønholthallen. Foto: Privat 34 VAR IKKE NOK: Scoret mye, men det holdt ikke Søndag ble holdt en god samling for turnere i klassetrinnene 1-3 og 4-7. De 21 flinke instruktører fra Bamble, Herre, Langesund, Stathelle og Brevik sørget for at rundt 60 gymnaster fikk øvet på sine turn ferdigheter. OVERTOK FOR PAPPA: 16-åringen er neste for Odd – Siden turnerne er fra forskjellige klubber blir det jo litt mer varierte øvelser men det er også spennende å lære nye øvelser. Turnerne hadde ulike stasjoner som akrobatikk, trampett, rakettbane, luft bane, leker, styrketrening og skråstilt tjukkas i ribbevegg, skriver han videre. Medalje Da treningen var over fikk alle utdelt medalje for vel utført treningsøkt. HAR SNUDD GJERPEN BAK FRAM: Denne spilleren kan være et scoop – Bakgrunnen for arrangementet var at arrangørklubbene ønsket at trenere og gymnaster fra naboklubber skulle bli bedre kjent og at de kunne få til mer samarbeid i fremtiden og det klarte de med glans, skriver han i pressemeldingen. annonse annonse