– Det hadde vært kjedelig å bomme etter at jeg var så «cocky»

LETTET: Martine Welfler er glad for at det spesielle straffeforsøket gikk i mål. (Foto: Ingar Diskerud/Privat)

Martine Welfler fra Porsgrunn har blitt en internett-hit etter hennes spektakulære håndballstraffe. 16.02.2017 kl 22:36 (Oppdatert 22:40)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Det var i kampen mellom Welflers lag Aker Topphåndball og Follo Damer HK at 25-åringen vartet opp med den spesielle straffen. – Det var veldig deilig å se at den gikk i mål. Først ble jeg letta, men så kunne jeg slippe jubelen løs, sier Welfler til Varden. Hun er vanligvis ikke lagets straffeskyter, men siden laget ledet mye (vant med 12 mål) fikk hun sjansen. Sjekk denne varianten: Dette må være årets scoring? – Jeg hadde ønsket å forsøke meg på noe spektakulært fra straffemerket i lang tid, og hadde blitt lovet at jeg skulle få sjansen hvis vi ledet mye i en kamp. Nå kom endelig sjansen, sier Welfler. Lært av gamletreneren 25-åringen som tidligere blant annet har spilt for Pors Håndball, sier at det er en av hennes tidligere trenere som en gang i karrieren lærte henne straffen. Spektakulært: Er Espens spektakulære saltomål finest? – Jeg lærte den av av Torbjørn Klingvall under tiden i Pors, og har prøvd den ut på trening innimellom. Men aldri i kamp. Dette var første gang, sier Welfler som også har prøvd den ut på et annet underlag. Sand. Hun er nemlig også på det norske landslaget i beach-håndball. Positivt med oppmerksomhet At den spesielle straffen skulle skape så stor oppmerksomhet var hun ikke forberedt på, men hun setter pris på den. – Absolutt. Dette er jo bare positivt. Det hadde vært verre om jeg hadde dummet meg ut og skutt rett på keeper eller utenfor når jeg var så «cocky» og skulle leke meg, sier Welfler mens hun ler. Hylles av Svele Straffescoringen hylles også av håndballekspertene. Til TV2 sier Bent Svele at han er dypt imponert. – Det der er mesterlig utført. Det er spektakulært og dritmoro å se på, sier Svele. – Man ser at straffen er godt innøvd og hun har god balanse i skuddet. Hun avleverer skuddet med ryggen mot mål. Hvis hun slipper ballen en tidel for sent, går skuddet i stanga. Slipper hun den for tidlig så går det rett i målvakt, legger han til. Welfler er usikker på om er usikker på om hun kommer til å benytte seg mer av straffen. – Trolig ikke. Nå har jo snart hele Norge sett den, så jeg må vel komme opp med noe nytt, sier 25-åringen.