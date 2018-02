– Det har sine fordeler å være «kjerringa» til Fagermo GJEST: Jan Frode Nornes (t.v.) er dagens gjest i Varden Odd-pod. Her sammen med Vardens Eirik Haugen. annonse I dagens utgave kan du møte Odds assistent-trener og tidligere spiller, Jan Frode Nornes. 16.02.2018 kl 20:48 (Oppdatert 21:00)



Nornes forteller at spillerne i Odd elsket å spille hverandre små puss da han selv var spiller og at det særlig var en kollega som pekte seg ut som spøkefugl.

Dette er bare ett av teamene i Vardens neste episode av Odd-pod.

Tom leilighet

– Plutselig var det en annonse i avisa om at bilen din var til salgs eller du kom hjem til en leilighet der møblene var flyttet på, forteller Nornes i dagens podkast fra Varden.

Han forteller om en spillergruppe med mye godt humør i perioden etter at Odd rykket opp.

Satt inn annonse

Nornes peker på Alexander Aas som den verste.

– Vi skulle spille cupfinale og Alexander klarte å sette inn en annonse i TA der han annonserte fire cupfinalebilletter til salgs. Annonsen kom dagen før cupfinalen, på en lørdag, og nummeret som ble oppgitt var til Arne Sandstø. Han fikk jo ikke fred fra klokka 06.00 om morgenen og utover hele dagen, sier Nornes.

Nornes forteller om tiden som spiller og hvordan det er å jobbe som assistenttrener under Fagermo. Han vil ikke overta som hovedtrener den dagen Fagermo gir seg.

– Tanken har ikke streifet meg i det hele tatt. Jeg har funnet min plass i systemet og den rollen jeg har nå passer meg veldig bra. Men det er vel mange som sier at Fagermo og jeg er som et gammelt ektepar, jeg er vel mer sammen med han enn noen andre. Så spør folk: er du ikke lei av å være kjerringa til Fagermo? Men det er jeg ikke, for når du er kjerringa til Fagermo kan du bruke lommeboka hans vet du, ler Nornes.

