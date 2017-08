Dette er han best på i Europaligaen EFFEKTIV: Sigurd Hauso Haugen har hittil i Europaligaen vært kvalifiseringens mest effektive spiller. Han har brukt 13 minutter på hver av sine to scoringer. Det mener Odds spisstrener, Frode Johnsen ikke er tilfeldig. (Foto: Tom Arne Borgersen) De mest effektive målscorerne Sigurd Hauso Haugen, Odd, 2 mål på 26 minutter, 13,0 minutter per scoring Valère Germain, Marseille, 3 mål på 85 minutter, 28,3 minutter per scoring Marcus Vinicius, Arka, 2 mål på 70 minutter, 35 minutter per scoring Ivo Iličević, Kairat, 3 mål på 126 minutter, 42 minutter per scoring Younousse Sankharé, Bordeaux, 2 mål på 86 minutter, 43 minutter per scoring Tomi Juric, Luzern, 2 mål på 90 minutter, 45 minutter per scoring Karl Holmberg, Norrköping, 3 mål på 166 minutter, 55,3 minutter per scoring Senijad Ibričić, Domžale, 3 mål på 181 minutter, 60,3 minutter per scoring Stefan Mladenovic, Odd, 3 mål på 182 minutter, 60,7 minutter per scoring. annonse Sigurd Hauso Haugen er minst dobbelt så kjapp med scoringsfoten som resten, og hakk i hæl følger Stefan Mladenovic. 02.08.2017 kl 07:00

Tom Arne Borgersen

Odd-spissen har spilt 26 minutter fotball i Europa, og har kvittert med to scoringer mot Ballymena.

På en oversikt over spillere som har scoret to eller flere mål i kvalifiseringsrundene til Europaligaen, er det ingen som kan måle seg med Odd-spissen.

Tretten minutter

Hauso Haugen bruker tretten minutter på hver scoring.

– Ikke tilfeldig, mener spiss-trener i Odd, Frode Johnsen.

– I slike kamper blir det mye mer rom enn mot norsk motstand, i tillegg spiller Sigurd og de andre med lave skuldre, kvitterer den tidligere toppscoreren.

Han burde vite hva han snakker om.

– Ikke kall meg ekspert for det, humrer Johnsen.

– Jeg er også skråsikker på at både Stefan og Sigurds gode statistikk er fordi det terpes på avslutninger. Sigurd står alltid igjen, og har mange tusen avslutninger bak seg, forklarer Johnsen.

– Da blir man god målscorer, sier han på en eksperts vis.

Hauso Haugen har vært mer effektiv enn nummer to på lista, Valère Germain fra Marseille har tre scoringer på over tre ganger så lang tid.

To mot Ballymena

– Det er overraskende statistikk, sier han som scoret to mot Ballymena. Hverken mot Vaduz eller Dinamo Zagreb spilte han.

– Det er forståelig at jeg ikke fikk det. Dag-Eilev ville spille med fysiske spillere, og jeg skjønner det. At jeg har scoret to på kort tid, er bare bonus. Jeg sier som jeg alltid gjør; Jeg scorer mål på alle nivåer jeg spiller, legger han til.

Også Stefan Mladenovic er topp-10 over mest effektive målscorere etter at fem kamper er unnagjort i kvalifiseringen. Han har scoret ett mål hver time han har spilt.

– Det er artig å være høyt oppe på den lista, sier tremålsscoreren, som ga Odd det viktige bortemålet mot Dinamo Zagreb i Kroatia. Mladenovic ble født i Vukovar i Kroatia.

Han har ikke tenkt å gi seg med tre scoringer, én mot hver av Odds motstandere.

– Nei, jeg vil gjerne ha flere scoringer jeg, så jeg håper å få sjansen igjen, sier han.