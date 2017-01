Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Disse skal kjempe om en plass i NM KOM TIL FØRSTE: Tollnes kom til cupens 1. runde i 2016. Møtet med Odd ble for tøft. I år er ikke Tollnes kvalifisert. (Foto: Nils-Tore Olsen) Året har ikke en gang rukket å fornye seg, før Norges Fotballforbund er ute med oppsettet til den første kvalifiserende runden i fotball-NM. 20.01.2017 kl 16:57 (Oppdatert 16:59)

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 Kampene skal i utgangspunktet bli spilt før senest 29. mars, eller før. Oppsettet ser slik ut: Kråkerøy – Nordstrand Østsiden – Rakkestad Sparta Sarpsborg – Holmlia Råde – Sprint-Jeløy Drøbak-Frogn– Ås Manglerud Star – Hasle-Løren Romsås – Holmen Rilindja – Sarpsborg FK Lokomotiv Oslo – Grei Heming – Fagerborg Oslojuvelene – Trosvik Lille Tøyen – Korsvoll Ready – Årvoll Røa – Lyn Lommedalen – Vestfossen Gjelleråsen – Aurskog/Høland Blaker – Skedsmo Hauerseter – Skjetten Raumnes & Årnes – Eidsvold Turn Eidsvold IF – Fu/Vo Sander – Toten Ottestad – Gran Løten - Trysil Faaberg - Lillehammer Storhamar – Flisa Follebu – Valdres Redalen – Kolbu/KK Åssiden – Re Hallingdal – Jevnaker Konnerud – Kongsberg Skoppum – Modum Flint – Slemmestad Eik Tønberg – Svelvik Hei – Skarphedin Urædd – Husøy & Foynland Stathelle - Express Folkets Klubb Grenland – Halsen Vigør – Lyngdal Randesund – Mandalskameratene Søgne – Donn Frøyland – Midtbygdens Varhaug – Vaulen Staal Jørpeland – Austrått Eiger – Brodd Randaberg – Ålgård Riska – Vardeneset Klepp – Lura Hinna – Madla Djerv 1919 – Åkra Os - Odda Vadmyra – Trott Sund – Arna-Bjørnar Øystese – Bjarg Varegg – Gneist Sandviken – Sotra Tertnes – Loddefjord Vestsiden/Askøy – NHH Lyngbø – Austevoll Voss – Nordhordaland Skavøypoll – Fjøra Årdal - Eid Stryn – Volda Skarbøvik - Rollon Langevåg - Bergsøy Godsøy – Herd Tomrefjord – Spjelkavik Averøykameratene – Surnadal Sunndal – Træff Eide/Omegn – Kristiansund FK Kattem – Trygg/Lade Heimdal – KIL/Hemne NTNUI – Kolstad Vuku – Namsos Alvdal – Meldal Tydal – Orkla Sverresborg – Kvik Tillerbyen – Charlottenlund Rørvik – Steinkjer Buvik – Verdal Stålkameratene – Brønnøysund Sandnessjøen - Mosjøen Junkeren – Innstrandens Fauske Sprint – Grand Bodø Sortland – Lofoten Landsås – Medkila Skånland – Morild Mjølner – Melbo Skarp – Lyngen/Karnes Stakkevollan – Salangen Fløya - Burfjord Ishavsbyen – Skjervøy Honningsvåg – Hammerfest Kirkenes – Bossekop Tverrelvdalen – Bjørnevatn