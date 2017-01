Drangedal kommune

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Nils-Tore Olsen

Tlf: 35 54 32 61 Drangedal idrettslag kr 69 781

Tørdal skytterlag kr 57 714

Drangedal røde kors hjelpekorps kr 51 553

Kroken idrettslag kr 49 082

Kroken jeger- og fiskerforening kr 32 564

Gautefall løypelag kr 15 963

Kroken musikkorps kr 14 453

Idrettslaget tørn kr 12 025

Drangedal jeger og fiskeforening kr 11 444

Drangedal skytterlag kr 10 744

Kjosen idrettslag kr 10 646

Gautefall turlag kr 8 726

Bostrak il kr 8 308

U l østerdølen kr 6 039

Tørdal jeger og fiskerforening kr 4 971

Neslandsvatn vel kr 3 390

Straume idrettslag kr 3 287

Drangedal båtforening toke vel kr 2 275

Drangedal bygdetunlag kr 2 073

Drangedal historielag kr 2 051

Drangedal skolemusikkorps kr 1 640

Hlf drangedal og nissedal kr 1 224

Søndagsskolen telemark krets kr 742