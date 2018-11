Drømmen lever for Hauso Haugen, men ikke for Kitolano SELVFØLGELIG: Selvfølgelig scoret Sigurd Hauso Haugen for Sogndal og ga nytt håp om Eliteserien i 2019. (Foto: NTB SCANPIX) annonse Tidligere Odd-spiller, Sigurd Hauso Haugen, sikret Sogndal ny kvalifiseringskamp med overtidsscoring mot Ull/Kisa. 25.11.2018 kl 19:01 (Oppdatert 19:04)

NTB

Hauso Haugen, som dro til Sogndal før denne sesongen, har fått fasong på eget spill. Derfor var det heller ikke overraskende at det var Sogndals toppscorer som ble tungen på vekstskålen for Sogndal.

Med kampens eneste scoring til hjemmelaget, ble det takk og forvel til Eric Kitolanos drøm om Eliteserien.

Mer dramatikk var det imidlertid i Ålesund.

Det kokte helt over for både trenerne og spillerne i Aalesunds 1-0-seier over Nest-Sotra i eliteseriekvalifiseringen. Sogndal slo Ull/Kisa med samme resultat.

Sju minutter etter pause sikret Pape Habib Gueye målet som sendte AaFK til neste runde, men det var de skandaløse scenene 20 minutter før slutt som vil være snakkisen etter søndagens kamp.

Det hele startet da Aalesund-trener Lars Bohinen reagerte voldsomt på at Gueye ikke fikk et åpenbart frispark. Rett etter ble Nest-Sotras Haris Cirak taklet av en AaFK-spiller rett ved hjemmelagets innbytterbenk. Da eksploderte det skikkelig.

Det ble håndgemeng, og en illsint Bohinen havnet i klammeri med gjestenes Sherko Faiqi. Sistnevnte dyttet AaFK-treneren i brystet, og da løp nærmest samtlige spillere til i et forsøk på å roe ned situasjonen.

Dommer Tommy Skjerven ga Faiqi gult kort for dytten. Det var hans andre i kampen, og dermed var Nest-Sotra redusert til ti mann. Bohinen ble sendt på tribunen. Det samme ble bortelagets trener Steffen Landro for sine reaksjoner.

Gueyes vinnermål kom da han headet et frispark fra Oddbjørn Lie i en bue over Nest-Sotra-keeper Egil Selvik. Flere scoringer ble det ikke i Ålesund.

Aalesund ledet lenge årets 1. divisjon, men en formdupp gjorde at laget misset direkte opprykk til Eliteserien med ett fattig poeng. Nå er første del av kvalifiseringsjobben gjort.

Torsdag tar Aalesund imot Sogndal, som slo Ull/Kisa 1-0 takket være Sigurd Haugen overtidsscoring på eget gress. Vinneren mellom de to møter Stabæk til to avgjørende kamper. Stabæk endte tredje sist i Eliteserien denne sesongen. (NTB)