Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Du vil ikke tro hva russisk stjernelag ville spandere på Odd VILLE MØTES PÅ NYTT: Stefan Mladenovic og Odd var en ønsket motstander for Zenit igjen - i Brussel i dag. Odd avslo tilbudet, selv om det ikke ville kostet skiensklubben et rødt øre. (Foto: Tom Arne Borgersen) annonse Russiske Zenit ville for enhver pris møte Odd igjen – i Brussel. Det passet Odd dårlig, selv om russerne ville spandere alt på skiensklubben. 12.02.2017 kl 10:00

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 Zenit ville møte Odd igjen, og betale alle kostnader for å få skienslaget til Brussel. Det russiske laget ville betale alt for Odd. 1. februar møtte Odd Zenit i spanske Pinatar under skienslagets treningsleir. Ville bruke mye penger Trolig likte det russiske topplaget motstanden fra skiensklubben så godt at de var villig til å bruke mange tusen kroner på. HUN ER EN ILDSJEL: Nå kan klubben bli Norges beste Kampen i Spania endte 1-1 etter at Odd tok ledelsen etter fire minutter. Fredrik Nordkvelle scoret Odds mål i den kampen. Det russiske europaligalaget utliknet Odds ledelse rett før pause. For Dag-Eilev Fagermo og Odd kunne blitt påspandert tur til Brussel for et nytt møte. Skal spille sluttspill Det russiske laget skal møte Anderlecht i 16-delsfinalen i Europaligaen 16. februar, og ville ha ny treningskamp mot Odd i dag, søndag. ODD VIL SIGNERE 16-ÅRING: Har funnet plass til Marius – Det tar jeg som et kompliment, men dessverre passet det dårlig sier Odds trener som måtte si nei takk til tilbudet. Russerne ville betale alle Odds kostnader. – Problemet var at vi hadde kamp fredag og mandag, og da måtte vi takke nei til dette møtet. Jeg måtte gi stafettpinnen videre, og det var litt synd for vi trenger flere kamper med utenlandsk motstand, avslutter Dag-Eilev Fagermo. Odd møter det danske laget Aalborg mandag ettermiddag i Danmark. Varden sender denne direkte, og er kun for abonnenter. annonse annonse