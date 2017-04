Ekstrem pågang til fotballskole POPULÆRT: Amadeus Fotballskole er et populært tilbud. her fra et av de tidligere årene. annonse På en drøy times tid var 160 plasser på Amadeus Fotballskole revet bort. 21.04.2017 kl 19:17

Nils-Tore Olsen

Tlf: 977 00 363

Fotballskolen, som arrangeres på Sundjordet, er et gratistilbud som ble startet i 2010 av blant annet tidligere Odd-spiller Anders Rambekk.

Odds lag mot Viking

Klokken 12.00 fredag åpnet påmeldingen. Det tok ikke lang tid før linjene gikk varme.

- Allerede ti minutter før påmeldingen åpnet var det 70-80 personer inne på siden vår. 12.00 raste det inn og nesten alle plassene ble revet bort umiddelbart, sier Anders Rambekk, som likevel ber interesserte om å melde seg på.

- Vi kommer til å ha ventelister og erfaringsmessig vil en del alltid få plass.

Veldig gøy

Rambekk er glad for at tilbudet blir brukt. Både han og alle andre instruktører, inkludert Odd-spillerne, gjør dette på dugnad.

Occean og Odd ble ikke enig

- Dette er åttende året vi arrangerer og det blir helst sikkert like gøy som de sju forestående, sier den tidligere fotballproffen som frister med (fra hjemmesiden): - Mange timer med kule fotballøvelser under ledelse av dyktige og engasjerte instruktører. Hvert år ønsker vi også å sette fokus på keepere. Vi har 15 plasser på dette kurset. Her vil du bli instruert av dyktige keepere med lang erfaring fra alt landslagsspill og eliteserienivå. I tillegg blir keeperne med og spiller deler av øktene sammen med de andre elevene, for å få kamptrening. Her vil det bli loddtrekning om plassene.