annonse annonse annonse Endelig seier for Gjerpen! SCORET: Melanie Bak ble Gjerpens toppscorer med syv mål mot Stabæk. (Foto: Morten Skifjeld) annonse Det var en tett og jevn kamp mellom Gjerpen og Stabæk i Gjerpenhallen onsdag kveld. Men telemarkingene fikk endelig en opptur. 18.01.2017 kl 20:13

Martin Øyvang

Med 30-26 sikret Gjerpen seg sin andre seier for sesongen, og klatret opp på kvalifiseringsplass på tabellen. Gjerpen-jentene tok kommandoen fra start og i løpet av den første omgangen ledet skienslaget med tre mål ved tre anledninger. Tett og jevnt Men gjestene fra Bærum kom tilbake hver gang, og da pausesignalet lød i hallen viste lystavla 15-15. Etter pause startet Stabæk best, og etter snaue 36 minutters spill ledet de med to mål. Tok tilbake initiativet Men Gjerpen nektet å gi seg. Anført av Melanie Bak (syv mål) og Andrea Rønning (fem mål) og med en god Hanne Torkaas på keeperplass, tok hjemmelaget tilbake initiativet i kampen midtveis i den andre omgangen. En ledelse de ikke ga fra seg, selv om Stabæk kjempet tappert. Da Sunniva Andersen satte inn 29-26 halvannet minutt før slutt var seieren i boks. Katinka Lillevik fikk æren av å sette inn kampens siste scoring sekunder før slutt til stor jubel blant lagvenninnene og publuikum. Dermed en fortjent seier 30-26 og to viktige poeng!