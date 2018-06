Endelig Urædd-seier Scoret: Melissa Wiik scoret et av Urædds mål mot Bossekop (Foto: Bjørn Borge) annonse Urædd tok årets første seier da de beseiret Bossekop på borteban. I en jevn og spennende kamp endte det 2-3 i Alta. 03.06.2018 kl 16:27



Urædd kom best i gang, og tok ledelsen ved Inger Vadder Sandland på straffespark i det 8. minutt. Ledelsen holdt ikke lenge, for hjemmelagets storscorer Guro Bell Pedersen utliknet bare noen minutter etterpå. Melissa Wiik sørget imidlertid for Urædd-ledelse halvveis med sin scoring etter 39 minutter.

Ble presset

Urædd økte også ledelsen da Oda Arnesen scoret etter 67 minutter, men så begynte hjemmelaget å ta over styringen.

- Det ble litt for spennende. Vi kom best i gang, men rett etter at vi tok ledelsen utliknet de. Vi vant fortjent for vi var det klart beste laget, forteller Melissa Wiik.

Da Bossekop reduserte til 2-3 etter 73 minutter trodde kanskje hjemmelaget de skulle ta poeng.

- De presset hardt på til slutt, og hadde mange farlige dødballer. Heldigvis sto vi i mot, og tok årets første sier. Det var utrolig deilig.

Doblet

Urædd har slitt med å finne nettmaskene i de tidligere kampene.

- I dag scoret vi jo tre mål, og doblet dermed scoringene våre denne sesongen. Og det er veldig gøy at det også løsnet foran mål. Akkurat nå er det veldig god stemning her, og vi fikk litt selvtillit opp mot de neste kamoene, avslutter Wiik.

Kampfakta

Bossekop - Urædd 2-3 (1-2)

Coop Arena Kunstgress

Tilskuere: 58

0-1 Inger Vadder Sandland (str. 8.), 1-1 Guro Bell Pedersen (10.), 1-2 Melissa Wiik (39.), 1-3 Oda Arnesen (67.), 2.3 Pedersen (73.).

Dommer: Erik Brenli, Tana Ballklubb

Gule kort: Guro Bell Pedersen, Bossekop Mari Løyland Vasanyi, Urædd.