Er Espens spektakulære saltomål finest? Hva er finest, salto- eller straffescoring? 13.01.2017 kl 09:25

Torsdag hamret en av Norges VM-helter, Eivind Tangen (23) inn to scoringer mot Polen da Norge vant 22-20 i den første VM-kampen. Men han ble verdenskjent via et sjumeterkast lagt ut på YouTube som 15-åring.

Men er den scoringen finere enn Pors-gutten (nå Herkules) Espens Smeplass (17) uforglemmelige saltoscoring i Bergen?

Det var da Espen Smeplass spilte for Pors G14 mot Bossekop i en turnering i Bergen den fantastiske scoringen ble satt inn. 14-åringen fant ut at han ville showe litt… Og imponere den unge dama si.

– Jeg tenkte på at jeg skulle gjøre Martine stolt, sa han til Varden og smilte til kjæresten.

– Det ble jeg. Veldig stolt, svarte hun. Unggutten fra Porsgrunn hadde gjort det før, blant annet på sin første landslagssamling.

Morsomt

I skrivende stund har over 212.000 sett klippet på YouTube. Dessuten har mange sett den på Varden og i andre medier, lokale og nasjonale.

– Det var jo litt morsomt at mange kikker på den. Først trodde jeg bare at den skulle legges på Facebook-siden vår, men så kom den på www.varden.no. Det er jo litt kult, da, smilte rikskjendisen i 2014.

– Var du i tvil før du tok sats?

– Jeg hadde bestemt meg for å gjøre det en gang jeg var alene med keeper. Man kan jo ikke gjøre salto med folk rundt seg, for da kan man treffe noen med beina. Da blåses det for farlig spill. Vi ledet så mye, så jeg bare lot det stå til.

Litt lei

VM-spilleren begynner å bli lei av YouTube-klippet.

– Hvor lei er du av YouTube-straffen?

– Veldig lei.

– Men det ga deg et navn?

– Jeg vet ikke hvor mye det betyr. Jeg var 15 år da. Sånn sett var det gøy, men det har vært litt mye om det opp gjennom årene, sier Tangen til NTB.

Pang

Venstrearmen hans kan absolutt mer enn å servere tekniske lekkerbiskener. Han skyter knallhardt. Det skal VM-tilskuerne få se.

Håndballpublikummet har ventet lenge på at Tangen skulle få sitt gjennombrudd. Det kom etter flyttingen til Danmark i sommer.

– Flyttingen har vært viktig, tror jeg. Jeg var nok i overkant mange sesonger i Norge. Det var jo bevisst, men det var absolutt på tide å komme seg til et litt høyere nivå, sier Tangen til NTB.

– Det har ikke vært noen aha-opplevelser, men man venner seg mer til at det kreves litt mer fart og at man gjør ting hardere hver gang ute på banen.

Sammen med Kent Robin Tønnesen og 2,04-metersmannen Magnus Abelvik Rød står Tangen for venstresleggene i troppen.