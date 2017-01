Fagermo: – Fra Nederland, for eksempel? utlandet: Dag-Eilev Fagermo tror han må se utenfor Skandinavia, hvis det blir aktuelt å erstatte Halvorsen med en annen kantspiller. (Foto: Bjørn Borge) annonse – Ingen flere inn før noen forsvinner ut, sa Dag-Eilev Fagermo i forrige uke. Mandag forsvant Ole Jørgen Halvorsen. Treneren håper det gir en åpning. 09.01.2017 kl 16:24 (Oppdatert 18:43)

– Han har ønsket det selv, og da ble det slik. Men det skjedde veldig fort, sier Fagermo om Halvorsens exit.

Odd-treneren understreker at en erstatter ikke allerede står og banker på.

– Det er ikke umulig at det blir slik, men vi skal ha et møte mandag kveld. Der blir den situasjonen vurdert.

Kant og stopper

Fagermo har tidligere uttrykt at han gjerne skulle hatt bedre dekning på kant- og midtstopperplass.

Nå svarer han nei til om det går automatikk i at kantspiller ut betyr kantspiller inn.

Tynt på kant

– Men det er tynt på kant. Stefan, Riku og en Rafik som har slitt med skade. Det kan vise seg å bli tynt, ja, gjentar Fagermo, som ser muligheter etter mandagens overgang.

– Ole Jørgen har hatt bra lønn, så det frigir ressurser.

Utenfor Skandinavia

En Halvorsen-erstatter befinner seg ikke i Norge, forteller sjefen for Odds sportslige avdeling.

Eller i Skandinavia.

– Danmark er for dyrt. Sverige har jeg ikke den beste oversikten over, men det er ikke veldig mye 4-3-3 der. Jeg tror vi må til mer typiske 4-3-3-land for å finne typer som kan være noe for oss.

Det kan bety gode fotballnasjoner.

Nederland?

– For eksempel Nederland, sier Fagermo, før han tilføyer:

– Hvis det blir noe, da. Det er ikke avgjort her og nå, selv om Ole Jørgen er ute.

Med til La Manga?

Spillere inn på trening kan bli en løsning, for å finsikte aktuelle kandidater.

– Det kan hende at det skjer. Dukker det opp noen spennende «caser», er det naturlig å vurdere om vi kan kombinere det med oppholdet på La Manga. Ingenting er avgjort i så måte, men vi ser den muligheten. Noen agenter har meldt seg og vært inne på det temaet.

Mange ledige

Denne uka trener Zakaria Messoudi med Jerv, og en overgang kan frigjøre enda litt mer plass – både økonomisk og med tanke på antall spillere i Fagermos stall.

Odd-treneren holder et øye med overgangsmarkedet, og vet at det alltid er bevegelse.

Og spillere som vil vurdere et norsk topplag.

– Det er mange ledige fotballspillere rundt omkring i verden. Men må bare gjøre det riktige valgene, sier Fagermo.