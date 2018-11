Fagermo om Odd-sesongen: – Vi har mangler både foran og bak Skritt tilbake: Dag-Eilev Fagermo mener det er riktig at Odd har tatt et steg tilbake for å bygge lag. (Foto: NTB SCANPIX) annonse – Vi trengte å ta noen skritt tilbake for å bygge nytt, sier Dag-Eilev Fagermo om 9.-plassen i 2018-sesongen. 29.11.2018 kl 06:09 (Oppdatert 06:09)

NTB

Mellom 2014 og 2017 var ikke Odd dårligere enn nummer seks i Eliteserien, men i år ble det kun en 9.-plass. Dag-Eilev Fagermo mener tilbakegangen var nødvendig.

I flere år på rad var Skien-klubben en medaljekandidat. I både 2014 og 2016 tok Fagermos menn seriebronse, men denne sesongen var de aldri i nærheten.

Skral åpning

Odd fikk en skral åpning med fire poeng på sine fem første kamper. Etter halvspilt serie hadde telemarkingene tapt hele 8 av 15 oppgjør. Men deretter fulgte en ubeseiret rekke på ti kamper, og den sørget for at frykten for nedrykk forsvant i god tid før innspurten. De tre siste kampene endte derimot alle med null poeng.

Fasiten ble 11 seirer, 7 uavgjort og 12 tap. Årets plassering er Odds nest svakeste siden Fagermo tok klubben tilbake til Eliteserien foran 2009-sesongen. Han mener 9.-plassen var et rettferdig utfall.

Skritt tilbake

– Det er riktig i forhold til vår sesong. Vi bygger et nytt lag, og her tror jeg vi spilte med åtte spillere som ikke spilte i fjor. Skal en klubb som Odd være i toppen i Norge, må vi ta noen skritt tilbake og bygge nytt. Nå har vi veldig mye spennende og et talentfullt lag, men vi har også noen hull. Det må vi se om vi greier å gjøre noe med fram mot neste sesong, sa Fagermo til NTB etter 0-1-tapet borte mot Brann i lørdagens serieavslutning.

– Hva blir målet da?

– Det kan jeg ikke svare på nå, men vi har de 18 spillerne vi har. Der er det mye spennende, og det så vi i dag. Vi var bedre enn Brann i Bergen, i det som var en viktig kamp for Brann. Samtidig så vinner vi ikke, og det er fordi vi har mangler både framme og bak.

Fagermo har vært Odd-trener siden 2008.