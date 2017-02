Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Får 150 deltakere i gave? JUBILERER: Fjorårets utgave av Saulandrennet gikk på hjemmebane. Årets jubileumsrenn må kanskje flyttes til naboen. (Foto: Sauland IL) Den 150 år gamle arrangøren har sitt årlige skirenn. Gjett hvor mange deltakere de ønsker seg. 01.02.2017 kl 10:00

Bjørn Borge

Tlf: 977 00 361 – Vi sier alltid at vi håper på 100, men jeg skal vedgå at det hadde vært både perfekt og passende med 150 akkurat i år, sier Sauland-leder Signe Mosebø noen dager før dagen. Sist fredag, 27. januar, var det 150 år siden Sauland IL så dagens lys, og idrettslaget bestemte seg for å forsøke å få lagt Saulandrennet så nær korrekt dato som mulig. Ganske nær – Dessverre var det KM sist helg, men vi synes kommende søndag likevel er ganske nær, forteller Mosebø. Selve jubileumsfesten er planlagt på ettersommeren, men det tradisjonsrike rennet får sin naturlige plass i markeringen av den imponerende bursdagen. – Saulandrennet er den idrettsaktiviteten som får hovedrollen i markeringen. Det føles helt riktig i forhold til skigruppa, ikke minst siden vi ble stiftet på et idrettsarrangement den gang i 1867, sier lederen. Sto i avisa I motsetning til mange andre idrettsjubilanter, som må grave dypt og lenge for å finne fakta fra opprinnelsen, har Sauland stålkontroll på hva som skjedde den aktuelle dagen.

Kort og godt fordi det sto i avisa. – I februar det året ble det trykket et referat i Morgenbladet i Oslo, og der sto hele bakgrunnen for Sauland Idrettslag. Fra en dag hvor et av de aller første ordentlige hopprenn ble arrangert her i landet. Saulands varemerke – Selv om man selvsagt kan diskutere hva som skal tolkes som en konkurranse, tilføyer Mosebø.

Uansett ble det født et idrettslag, som igjen skapte Saulandrennet. Det er viktig for laget. – Rennet har vært Saulands varemerke, så det gjør vi alt vi kan for å holde liv i. Til Tuddal? Men det er likevel ikke sikkert at det blir jubileumsrenn i Sauland søndag.

Heldigvis står naboene i Tuddal klare med åpne armer. – Vi venter til onsdag med å avgjøre endelig. Det har vært meldt snø, men til nå har ikke værmeldingene vært veldig pålitelige. I Sauland registrerer man at andre lag, som skulle arrangert renn til helgen, har meldt pass. Kanskje 150? – Det er flere avlyste renn, og vi håper selvsagt at det vil gjøre interessen for Saulandrennet enda større. 150 deltakere på startstrek, har noen foreslått. – Hadde vært veldig bra, men vi har, som sagt, det årlige målet om å runde 100, sier Mosebø, og minner om at påmeldingsfristen går ut torsdag. – Men det er selvsagt mulig å etteranmelde helt fram til start. Vi vil ha med så mange som mulig.

