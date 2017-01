Får du se han grine i år igjen? FØLSOM: Joakim Hykkerud er en følsom person, gråt på direktesendt tv og ble en kjæledegge under EM i fjor. Her fra et av pressetreffene. (Foto: NTB SCANPIX) annonse Joakim Hykkerud er forberedt på at det kan komme tårer på direktesendt tv i år igjen. 10.01.2017 kl 09:46 (Oppdatert 11:33)

Nils-Tore Olsen

Tlf: 977 00 363

For et knapt år siden sjokkerte Bundesliga-proff Joakim Hykkerud og det norske herrelandslaget hele håndballverden da de spilte seg fram til en sensasjonell semifinale i EM i Polen.

SAVNET SØNNEN: Hykkerud ville legge opp etter storkamp

Da tapte Norge etter ekstraomganger mot Tyskland (34-33), i en kamp der klubbkameraten i TSV Hannover-Burgdorf Kai Häfner ble matchvinner.

I bronsefinalen ble det tap mot Kroatia, et lag man hadde slått tidligere i mesterskapet. Tyskland ble for øvrig europamester. De beseiret Spania 24–17 i finalen.

– Selv om det ble et bittert semifinaletap og heller ingen bronsemedalje, så er vi fremdeles stolte av den prestasjonen, sier 31-åringen fra Notodden.

Nasjonal kjæledegge

Strekspilleren fikk mye spilletid på grunn av Bjarte Myrhols skade. Han grep sjansen direkte og fikk i tillegg vist fram sin flotte personlighet, som inkluderte tårevåte tv-sendinger på direkten – i beste sendetid.

Hykkerud ble en nasjonal kjæledegge, som plutselig opplevde påtrykk fra riksmedia og håndballfans.

– Jeg kan ikke love noe. Det kan hende at jeg griner igjen. Jeg er jo et følelsesmenneske, smiler kraftpluggen fra Telemark.

– Her om dagen satt jeg og lyttet på musikk og søkte fram Kelly Clarksons «Piece by Piece» fra American Idol. Det skulle ikke mere til for at jeg ble sluttkjørt. Helt ferdig. Tårene kom. Slik er jeg. Jeg er følsom, sier en usedvanlig ærlig topphåndballspiller.

Frankrike i dag

Nå er det håndball-VM. Tirsdag reiser landslaget fra svenske Kristianstad til Frankrike og Nantes, der Norge skal spille sine gruppekamper. Telemarkingen er glad ventetiden snart er over.

– Vi er klare nå. Du ser det i øynene på gutta, for nå går ventetiden over i irritasjon. Det skal ikke mye til for at det smeller, ler han.

– En av mine oppgaver i laget e rå få frem humøret. Jeg har en del å jobbe med, fortsetter han som er en av lagets quizmastere.

– Kan dere levere på samme nivå i VM også?

– Ja, men vi må få flyt. Dessuten er det vanskeligere i VM, der utslagingsrundene begynner rett etter gruppespillet. I EM kan man fortsatt klare seg med en dårlig kamp i mellomspillet.

– For din egen del?

– Jeg skal avlaste Bjarte (Myrhol) og må være klar for det. Ellers blir det nok en del bytter i forbindelse med over- og undertallsperioder. Og…det er fem kamper i gruppespillet. Det blir mye spilletid telemarks VM-spiller.