Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Fikk annullert scoring da Norge tapte TILBAKE: 17-åringen John Kitolano var tilbake i La Manga, denne gangen med det norske G19-landslaget. Det endte nesten med turneringsseier. (Foto: Tom Arne Borgersen) annonse Odds John Kitolano trodde han hadde gitt Norge 1-1 på overtid mot Portugal i La Manga. Scoringen ble annullert, og da glapp turneringsseieren i Spania. 14.02.2017 kl 18:33

Tom Arne Borgersen

Tlf: 907 62 250 Norges G19-landslag tapte 0-1 mot Portugal i den siste kampen i en G19-landslagsturnering i La Manga. Dermed røk også turneringsseieren for de norske gutta. ODD MÅTTE SI NEI: Dette ville det russiske storlaget spandere på Odd Norge måtte spille nesten en hel omgang med ti mann etter at Jens Petter Hauge fikk sitt annet gule kort seks minutter før sidebytte. Avgjørelsen falt etter 61 minutter da Miguel Luis satte ballen bak Jonatan Strand Byttingsvik på et frispark fra skrått hold. Byttingsvik hadde flere solide redninger underveis. Norge hadde noen store sjanser til å sikre uavgjort som ville holdt til turneringsseier, men ballen ville ikke over målstreken på lovlig vis. IMPONERTE: Kitolano var god Eneste norske spiller som fikk ballen i mål bar Odds John Kitolano. Han sto imidlertid i offside da han trodde han hadde gitt Norge 1-1 på overtid. Norge slo Irland 2-1 og spilte 2-2 mot Slovakia tidligere i turneringen, men med tapet mistet nordmennene turneringsseieren ettersom portugiserne ble stående med to seirer og ett tap. (NTB) annonse annonse