Fikk en kvart million kroner

11.01.2017 kl 13:00 (Oppdatert 18:03)

Kun to friidrettsklubber i Telemark har tidtageranlegg som kan brukes inne- og utendørs. Nå er det snart tre, for Eidanger friidrett har fått 250.000 kroner av DNB Sparebankstiftelsen.

– Jeg var nesten i sjokk da jeg fikk telefonen fra DNB Sparebankstiftelsen, for å si det sånn, sier en jublende Roger Halvorsen, leder av friidrettsgruppa.

– 250.000 kroner er prisen anlegget koster. Du kan trygt si at det er god stemning i laget nå, legger han raskt til.

Ikke første gangen

Det er ikke første gangen Eidanger får besøk fra stiftelsen.

– I løpet av de siste tre årene tror jeg foreningen har fått mer enn 500.000 kroner. Friidretten fikk blant annet 100.000 kroner til en utstyrshenger, der vi har plass til å transportere alt konkurranseutstyret vårt. Ellers har fotballen og sykkelgruppa fått solide bidrag til andre aktiviteter/prosjekter. Vi er meget, meget takknemlig.

– Hvor lenge har dere drømt om et slikt anlegg?

– For ett og et halvt år siden satte styret et mål om å skaffe penger til å kjøpe det inn i løpet av fem år. Nå klarer vi det på under to.

– Er det oppe og går til innendørs-KM i Eidangerhallen 11.- og 12. mars?

– Nei, for det må kalibreres først. Jeg tror vi får det et par uker senere. Men ikke vær redd, det kommer til å bli flittig brukt utover våren, sommeren, høsten og neste vinter, forsikrer Halvorsen, som har gode tall å vise til når det gjelde runge utøvere.

Tidobling

For ser man på jobben Eidanger har gjort med rekrutteringen de siste årene er det kanskje ikke så ufortjent at de får bidrag.

Foreningen har en fantastisk økning å vise til.

– For tre år siden var vi fem rekrutter. Nå er vi hele 50. Det kommer av en bevisst jobbing og at vi har gode trenere.

Takker Rjukan

Men det er ikke bare stiftelsen som får en takk fra Porsgrunns gladeste idrettslag.

Rett under Telemarks tak er det et annet idrettslag som har hjulpet til.

– Rjukan og Herkules er de to lagene som har et slikt tidtakerutstyr. Rjukan har vært meget behjelpelige og lånt ut sitt på mange av stevnene de er på. Det vi og andre har gitt tilbake er for eksempel billig overnatting på klubbhus og liknende, så de skal ha en stor takk. Nå skal vi forsøke å avlaste dem.