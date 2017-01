Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Fikk nok en signatur av en telemarking TIL ARENDAL: Stathelle-mannen Anders Gundersen har forlatt Sandefjord, og har signert for Arendal. (Foto: NTB SCANPIX) annonse Arendal, som rykket opp til 1. divisjon har sikret seg nok en telemarking i troppen. Agder-laget har signert keeper Anders Gundersen. 01.01.2017 kl 16:12

Tom Arne Borgersen

Tlf: 35 54 32 64 Tidlig i desember skrev Dejan Corovic under for Arendal. Han forlot Arne Sandstøs Jerv til fordel for spill i Arendal. Fra før spiller Dejans fetter, Alexandar Corovic. I tillegg er Sven Fredrik Stray, sørlendingen som spilte for Odd fra 2007 til 2009.

Inn i 2017-sesongen har Agder-laget dermed fem spillere med relasjoner til Telemark. Fra Sandefjord Anders Gundersen med fortid i Pors, signerte kontrakt med klubben på årets nest siste dag. Han kommer fra et utlån i Sandefjord. - En veldig spennende klubb med stort potensial, sier keeperen som kommer fra Stathelle til 1. divisjonsklubbens hjemmeside. Det siste halvannet året har Anders Gundersen vært utlånt fra Strømsgodset til Sandefjord. I Sandefjord har han konkurrert med islendingen Ingvar Jonsson om plassen mellom stengene. - Jeg har ønsket mer spilletid, og derfor bestemte jeg meg for å bytte klubb nå, sier han. Kamp mot bøhering I Arendal venter tøff kamp mot bøheringen Jostein Aaland. I 2016-sesongen ble keeperen kåret til årets spiller hos Agder-laget. - Jeg vet at Jostein ble kåret til årets spiller i 2016, og kjenner ham som en god keeper som jeg gleder meg til å samarbeide med og konkurrere mot. Det skal være kamp om plassene, sier 22-åringen som har spilt aldersbestemte landskamper for Norge på alle nivåer fra G16 til G19. LES OGSÅ: Her slukkes opprykkshåpet Mens telemarkingen inntok rekkene i Arendal, gikk en annen ut. Andreas Hoppestad – med fortid i både Odd og Pors har forlatt laget. Det samme her keeper Anders Heegaard Larsen. Dansken har en fortid i Notodden. Hoppestad forlot klubben Sportslig leder Geir Fone er glad for at årets tredje nysignering er i boks før årsskiftet. - Vi har lenge vært på jakt etter en ny keeper, etter at både Anders Hegaard Larsen og Andreas Hoppestad forlot oss etter 2016-sesongen. Vi er også opptatt av å ha konkurranse på alle plasser, og slik vi ser det får vi et veldig spennende keeperpar i Jostein Aaland og Anders Gundersen. Det blir en åpen kamp om plassen og forhåpentlig bidrar det til å få frem det beste i begge, sier Geir Fone til arendalfotball.no. annonse annonse